Los 5 vinos rosados de Canarias que no debes dejar de probar

Sin embargo, en los últimos años, su reconocimiento ha crecido a pasos agigantados, conquistando tanto a expertos como a nuevos consumidores. En Canarias, tierra de vinos únicos, encontramos rosados que merecen toda la atención y que demuestran que este estilo tiene mucho que ofrecer.

La tendencia que conquista el mercado

Durante décadas, este estilo de vino ha pasado desapercibido en bodegas y cartas de vinos. Se le ha considerado un vino de menor categoría, asociado a elaboraciones sencillas y sin la profundidad de los tintos o blancos. Sin embargo, esta percepción ha comenzado a cambiar gracias a la apuesta de bodegas de prestigio y a la demanda de un público que busca opciones más versátiles y refrescantes.

El auge de la gastronomía y el deseo de experimentar nuevas experiencias han sido factores clave en la revalorización del rosado. Hoy en día, este vino es sinónimo de frescura, sofisticación y versatilidad en el maridaje. En Canarias, donde el terroir volcánico otorga una personalidad única a sus vinos, encontramos rosados con carácter, mineralidad y una complejidad que los hacen recomendables en cualquier mesa.

Los 5 canarios

Canarias es conocida por la diversidad y riqueza de sus vinos, y entre ellos destacan opciones sorprendentes que merecen reconocimiento. Aquí te presentamos cinco opciones que demuestran la calidad y diversidad de los rosados del Archipiélago:

Malvasía Rosada 2022 (Suertes del Marqués, Tenerife)

Elaborado con Malvasía rosada en el Valle de la Orotava es un vino de gran intensidad en el que predominan las notas a fruta roja madura, especias, hierbas silvestres y balsámicos. Muy buena opción para acompañar arroces y pescados azules.

El precio aproximado es de 33,50€.

Yeyé 2021 (Akaet, Lanzarote)

Desde la isla de Lanzarote, este vino elaborado con Listán negro y de color granada, claro y brillante y con aromas de caramelo y mentolados. En boca destaca por ser ligero, seco y mineral. Excelente para acompañar ensaladas o pescados blancos.

El precio aproximado es de 20€.

Viñatigo rosado Paraje Pino Valois 2021 (Viñátigo, Tenerife)

Elaborado a partir de uvas de la variedad Listán Negro cultivadas en el paraje Pino Valois, una zona singular por sus suelos volcánicos jóvenes y viñedos centenarios en zonas altas de la región de Icod de Los Vinos. Este rosado destaca por su frescura y mineralidad con intensos frutos rojos y fondo de hojas secas que acompaña perfectamente arroces y mariscos.

El precio aproximado es de 15€.

Paisaje de Las Islas Rosé 2023 (Tajinaste, Tenerife)

Vino elaborado con diferentes variedades de uva como Albillo, Malvasía Aromática, Marmajuelo, Listán blanco, Vijariego negro. Destacan aromas a notas florales como el pétalo de rosa y frutas rojas silvestres. En boca se percibe fresco, amplio y untuoso. Marida perfectamente con pescados y mariscos.

El precio aproximado es de 22,50€.

La Floridita 2022 (Suertes del Marqués, Tenerife)

Este vino, elaborado con Listán negro es una muestra excelente de un vino rosado con garra. Su color pálido y brillante anticipa aromas de frutos rojos frescos, notas florales y un sutil toque mineral. En boca es fresco, con una acidez vibrante y un final elegante. Ideal para maridar con embutidos y asados.

El precio aproximado es de 16€.

El futuro del vino rosado en Canarias

El vino rosado está dejando de ser el gran olvidado para convertirse en un protagonista en el mundo del vino. En Canarias, la combinación de suelos volcánicos, variedades autóctonas y el talento de sus bodegueros ha dado lugar a rosados de calidad excepcional.

El auge del rosado no es una simple tendencia pasajera, sino un reconocimiento merecido a un estilo de vino que ofrece frescura, elegancia y una gran capacidad de maridaje. Si aún no te has dejado seducir por los rosados canarios, es el momento de abrir una botella y descubrir todo lo que pueden ofrecer. Recuerda que si quieres compartir conmigo tus proyectos, bodegas o vinos siempre puedes escribirme a mulchandchanrai@gmail.com.