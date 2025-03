Vídeoreceta de la semana: Choco con bacon y piñones

Y, en una de esas, vi esta receta y no me pude resistir. Me llamó la atención la mezcla de Choco, bacon y los piñones. Y la verdad es que el resultado estuvo a la altura de las expectativas!! Gran sabor y receta para repetir!!

Ingredientes:

700 gr. de choco

200 gr. de bacon

Dos cebollas

150 ml. de vino de Jerez seco

Piñones al gusto

Sal marina

Pimienta negra molida

Tomillo

Aceite de oliva

Elaboración: