Descubriendo los mejores templos del vino de España: Angelita

Después de mi paso por The Wine Edition, un evento que me permitió adentrarme aún más en el fascinante universo del vino, he sentido la necesidad de explorar de primera mano algunos de los mejores Wine Bars de España. Así nace esta sección, "Los templos del vino", un espacio donde compartiré experiencias vividas en lugares que merecen ser reconocidos por su pasión, calidad y dedicación al vino.

Porque si hay algo que me quedó claro en Madrid Fusión y en The Wine Edition es que el vino es un universo inabarcable que se sigue reinventando y ofreciendo historias apasionantes en cada copa. Con esta motivación en mente, decidí comenzar mi recorrido en uno de los Wine Bars más recomendados de la capital: Angelita Madrid.

Ubicado en el corazón de la ciudad, en la calle de la Reina número 4, Angelita es mucho más que un bar de vinos; es un templo para quienes buscan conocer, aprender y, sobre todo, disfrutar del vino en un ambiente acogedor y desenfadado. Al frente del proyecto están los hermanos Mario y David Villalón, dos apasionados que han conseguido crear un concepto donde la excelencia vinícola es el eje central de la experiencia.

Nada más cruzar la puerta, me recibe un aroma a madera y vino que anticipa lo que vendrá. En la planta superior, el comedor y su Wine Bar respiran tranquilidad y elegancia, con una iluminación cálida que invita a quedarse. La carta de vinos es una verdadera joya: más de 500 referencias de todo el mundo y más de 70 opciones por copas, un sueño para quienes amamos probar sin miedo a equivocarnos.

Ese día tuve el privilegio de compartir la experiencia con un selecto grupo de cocineros, periodistas y gente del vino, quienes, al igual que yo, buscaban descubrir referencias únicas. Entre charla y brindis, comentamos con David la posibilidad de tomar varias referencias internacionales de la carta que son difíciles de encontrar, tesoros escondidos que solo se encuentran en lugares donde se respira auténtica devoción por el vino. Cada copa era una historia, cada sorbo un viaje sensorial guiado por el conocimiento y la pasión del equipo de Angelita.

Nos decantamos por Francia y degustamos: un champagne fresco y elegante para empezar de Savart Champagne 1er Cru Bulles de Rosé Vieilles Vignes Extra Brut, un excelente Rachais de Francis Boulard con una persistencia sublime y finalizamos con un Mayer de 2020 con una cabernet suave y suculento. Tres referencias únicas en un lugar muy especial.

Una selección muy cuidada

La selección vinícola de Angelita es sencillamente extraordinaria. La bodega presta una especial atención a pequeños productores que trabajan con filosofías de mínimo intervencionismo. Me impresiona su propuesta donde destaca la expresión pura del terroir y la autenticidad de cada variedad.

Angelita no solo se distingue por la cantidad de opciones, sino por la posibilidad de explorar distintos estilos y tendencias. Cada copa que pido se convierte en un descubrimiento y una conversación con mis acompañantes, que demuestra un conocimiento enciclopédico y una pasión contagiosa por el vino. Es un lugar donde el vino no es un complemento, sino el protagonista absoluto.

Y así, con la certeza de haber encontrado un rincón especial en la capital, salgo a la noche madrileña con una sonrisa y una idea clara: esta es solo la primera de muchas paradas en "Los templos del vino".