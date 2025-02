La mejor barra vasca de pintxos estará en La Laguna gracias a Sorimba

Cuando uno no quiere fallar, lo mejor que puede hacer si está por La Laguna es comer en Sorimba. Lo mismo ocurre cuando llega una de las preguntas más clásicas: "¿Dónde podemos comer en La Laguna?" Pues como diría el mediático Abalde, que se ha viralizado gracias a sus divertidos vídeos donde cuenta el día a día del restaurante, "en Soriiimba".

Lo cierto es que este restaurante vive un estado de forma admirable, desde hace ya mucho tiempo. El cocinero tiene una sensibilidad especial por el producto, y un talento descomunal para tratarlo. Se ha convertido, además, en el sabroso patio de recreo de muchos grandes cocineros, que tienen a Sorimba (C/ Manuel de Osuna, 3) en el mapa gastronómico de indispensables.

Con este panorama, y con su particular idilio con el éxito, Yeray Abalde ha preparado un evento de altura para el sábado ocho de febrero. "Haremos el día de la barra vasca, que estará a reventar de pinchos. No tendremos servicio de almuerzos ni de cenas, solo pinchos, puro pincho. Los comemos, y tiramos la servilleta al suelo, como en Bilbao", explica el cocinero, aclarando que "empezaremos a las once de la mañana, y estaremos hasta las once de la noche, con algún parón para remontar. Habrá pinchos calientes, fríos, sidras, vinos por copas... vamos a hacer un fiestón, y lo vamos a pasar del diez".

Con él estará Joseba Irusta, de Gure Etxea Taberna, un referente gastronómico de Getxo, en Bizkaia, desde 1977. "No habrá carta, ni reservas, solo una barra a reventar de pinchos". Este evento, que tiene garantizado el éxito, consolida a Sorimba como uno de los restaurantes que más está apostando por una gastronomía de alta calidad en La Laguna, además de dinamizarla y posicionarla más allá del municipio. Un gran trabajo.