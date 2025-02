Estas son las 13 hamburguesas de Tenerife que compiten para ser la mejor de España

El Campeonato de España de Hamburguesas – Best Burger Spain ya está en marcha. 450 participantes de todo el país competirán para llevarse el título de mejor burger de 2025, en una competición que ha comenzado con un rotundo éxito.

Así, en el primer fin de semana se han registrado más de 20.000 votos. Pero no hay prisa, ya que la competición seguirá abierta hasta el próximo 2 de marzo.

Además, quienes voten y sigan las redes sociales del campeonato (@campeonatodehamburguesas en Facebook e Instagram) entrarán en el sorteo de un iPhone 16.

Establecimientos participantes en Canarias. / E. D.

Entre las 450 hamburguesas participantes hay 28 propuestas canarias y, en este listado 13 son de Tenerife, ¿quieres conocerlas?

La Vulcania Smash

Viena30 Tacoronte (Carretera General Del Norte, 30 Tacoronte)

La Vulcania SMASH / lamejorhamburguesa.com

Dos irresistibles smash de ternera fresca 100%, con ese sellado dorado y crujiente que potencia su jugosidad. Acompañadas de una explosiva mermelada de chorizo picante, crujiente de bacon para un contraste perfecto, pepinillos encurtidos al estilo americano que aportan frescura y un toque ácido, con queso Monterrey Jack derretido en su punto justo. Todo envuelto en nuestra salsa casera Japan, que añade un giro umami único.

Ingredientes: doble smash 100% ternera fresca, mermelada de chorizo picante, crujiente de bacon, pepinillos encurtidos estilo americano, queso Monterrey Jack y salsa casera Japan.

La Fariña

400 Grados (Av. Moscú, 38 Adeje)

La Fariaña. / lamejorhamburguesa.com

La burger más adictiva del local hasta el momento; con un jugoso medallón de carne madurada fundida con queso provola ahumado, huevo, champiñones y salsa de gorgonzola casera. Todo esto entre un suave pan potato, realzado con una capa de aceite de trufa y espolvoreado con parmesano rallado.

Ingredientes: carne madurada 200 gr., pan potato rolls Juanito, crema de gorgonzola, parmesano, aceite de trufa, huevo, provola ahumada y champiñones.

Back to Seoul

Smash Hub (Av. Familia de Betancourt y Molina, 34, Puerto de la Cruz)

Back to Seoul / lamejorhamburguesa.com

Hamburguesa inspirada en un viaje a Corea del Sur donde sus creadores exploraron los auténticos sabores de la cocina coreana y quedaron fascinados con ella. Con esta hamburguesa intentaron recuperar los sabores originales y trasladarlos al sándwich.

Ingredientes: 180 gr. de carne de vaca vieja madurada 80 días, queso havarti fundido, panceta de duroc en doble textura lacada con salmorejo koreano, salsa yakini daesan, chips de batata ultra crispy.

Black Sabbath

Ghio's Burger Crafters (C/ Emilio Calzadilla, 4, Santa Cruz de Tenerife)

Black Sabbath / lamejorhamburguesa.com

Cada elemento de esta burger tiene un propósito: el pan brioche de papa, hecho artesanalmente cada día, refleja la dedicación por lo auténtico; la mayonesa kimchi aporta un toque audaz y moderno; el doble patty de vaca angus madurada garantiza una jugosidad y sabor excepcionales; el queso comté de 40 meses de maduración eleva esta creación con su intensidad y carácter único; la panceta curada con soja ponzu, jengibre, aceite de sésamo y laqueada con papelón combina tradición e innovación en cada bocado; el escabeche de cebolla roja, con su mezcla de vinagre y azúcar, aporta una acidez que equilibra perfectamente los sabores, y las virutas de pistacho tostado aportan un crujiente final que enriquece la experiencia.

Ingredientes: pan brioche de papa, mayonesa kimchi, doble patty 2x100 g de vaca BlackAngus madurada, queso comté 40 meses de maduración, panceta curada con soja ponzu, jengibre, aceite de sésamo, escabeche de cebolla roja y virutas de pistacho tostado.

Ümami Burger

Mostazza (Av. Maritima 31, edif Chipaz, local 11. Caletillas-Candelaria)

Ümami Burger / lamejorhamburguesa.com

La hamburguesa Ümami es una obra maestra gastronómica, creada para los verdaderos amantes de las burgers gourmet. Una combinación perfecta de ingredientes premium, texturas irresistibles y un sabor inolvidable, ideal para resaltar cada bocado con quesos que aportan un sabor intenso, con notas ahumadas que elevan cada mordida, con una profunda y cremosa salsa especiada y elegante; y por último, un contraste perfecto de frescura y acidez para balancear el perfil de la hamburguesa.

Ingredientes: pan potato brioche, carne dry aged, escamas de queso parmigiano reggiano, cremosa salsa de pimienta rosa, mermelada de chistorra ahumada al vino tinto, relish de pepinillo y cebolla roja.

612

Madre Mía! (Paseo Galo Ponte, 10, El Médano)

612 / lamejorhamburguesa.com

Esta burger cocinada al punto, con una textura tierna y jugosa, eleva la experiencia gastronómica gracias a un queso canario artesanal que se funde suavemente sobre la carne, añadiendo un toque ahumado y cremoso que complementa perfectamente la textura del chuletón.

Como un guiño a la tradición española, cuenta con chips de jamón serrano que añaden un elemento salado y crujiente, contrastando con la suavidad de la carne y el queso. Y una generosa capa de mermelada de pimiento brinda un dulzor y un acabado que eleva el sabor de cada ingrediente de nuestra burger.

Además, la salsa Emmy que le da un toque picante muy sutil.

Ingredientes: Patty 200 gr de chuletón madurado 30 días, queso de cabra canario artesanal ahumado, chips de jamón, salsa Emmy, mermelada de pimiento dulce y picante.

Squeezed

All or Nothing Burger (C/ Unamuno, 2, Santa Cruz de Tenerife)

SQUEEZED / lamejorhamburguesa.com

Una burger inspirada en una hamburguesería de un pequeño barrio de Bristol (Reino Unido). Lleva una escarola cortada fina macerada con una salsa suave ranchera, doble smash de nuestro blen dry aged y acompañada de la salsa squezeed con sabores que contrastan a la perfección con su tímido toque picante y el salado del cacahuete hacen que esta burger sea dificil de olvidar.

Ingredientes: doble smash de 80 gr. dry aged, bacon ahumado, queso cheddar madurado, lechuga iceberg, salsa agria casera y salsa squeezed.

La Champiñona

Hangar (Carretera General del Norte, 437, Tacoronte)

La Champiñona / lamejorhamburguesa.com

La Champiñona fue la burger del mes de septiembre del local y su increíble éxito hizo que aún continúe en la carta.

Ingredientes: doble patty smash de 90 gr., bacon caramelizado, salsa de champiñones, queso gouda, queso parmesano, salsa miel y mostaza, lechuga batavia y tomate.

Chichote

All or Nothing Burger (Plaza San Cristobal, 27, San Cristóbal de La Laguna)

CHICHOTE / lamejorhamburguesa.com

Esta burger fue creada por el jefe de cocina de All Or Nothing La Laguna, un friki de las burgers. Con una mermelada de bacon al estilo oowee diner, queso ahumado, salsa chichote que aporta esa frescura, acabando con cebollita cruda hacen una combinación perfecta para potenciar el sabor de nuestra carne dry aged.

Ingredientes: 180 gr. dry aged, queso ahumado, mermelada de bacon, salsa griega casera y cebollita cruda.

La icónica

Dedos Las Américas (Av. Rafael Puig Lluvina, 17, Las Américas)

La icónica / lamejorhamburguesa.com

Esta hamburguesa apuesta por perfeccionar lo tradicional, llevándolo a otro nivel gracias a la técnica y calidad. La mermelada de bacon es el corazón de La Icónica, desarrollada con un equilibrio preciso de 50% azúcar y 50% grasa. El pan ha sido mejorado para lograr una textura más suave y un tostado perfecto, que aguante cada ingrediente sin perder su estructura. La carne proviene de su propio obrador, Meat Boutique, asegurando la máxima frescura y calidad. En La Icónica cada ingrediente tiene un propósito.

Ingredientes: doble smash goya dry aged, mermelada de bacón, doble queso cheddar curado, lonchas crujiente de bacón, mayonesa a base de jugo casero de ternera.

33 Revoluciones

Ohlalá Diner (C. Noelia Afonso Cabrera, 6. Arona)

33 Revoluciones / lamejorhamburguesa.com

33 revoluciones, un homenaje a los vinilos de musica que marcaron generaciones y a los sabores locales de nuestra tierra, y que rescata lo mejor de nuestras raíces con un toque moderno y vibrante. Nace de una creación que combina tradición y modernidad

Esta burger única, comienza con un suave pan de batata, una base que evoca el calor de nuestra tierra. Su protagonista, una jugosa carne Angus nacional, se une al carácter inconfundible del queso ahumado de cabra, un producto de nuestras islas. El pastrami de ternera local aporta un toque ahumado y nostálgico, mientras la frescura de la lechuga iceberg y la rúcula equilibra el sabor. Los encurtidos añaden una chispa vibrante, y el crujiente tostón de papa pone la guinda al conjunto. Para terminar, la salsa teriyaki de cebolla roja.

Ingredientes: pan brioche de batata, carne angus nacional, queso ahumado de cabra, pastrami de ternera local, lechuga iceberg, rúcula, encurtidos, tostón de papa y salsa teriyaki de cebolla.

Vulcania

Viena30 Candelaria (Av. La Constitución, 21, Candelaria)

Vulcania / lamejorhamburguesa.com

Un bocado explosivo de sabor. 180 gr. de jugosa vaca gallega de pasto libre, cocinada a la brasa para potenciar su intensidad. Acompañada de nuestra mermelada de chorizo picante, que aporta un toque ahumado y atrevido, crujiente de bacon para un extra de textura, pepinillos encurtidos al estilo americano que equilibran cada bocado, y queso Monterrey Jack, fundido a la perfección. Todo coronado con nuestra inconfundible salsa casera Japan, que eleva la experiencia con su matiz umami. Un festín para los que buscan carácter en cada mordisco.

Ingredientes: 180 gr. de vaca gallega de pasto libre a la brasa, con mermelada de chorizo picante, crujiente de bacon, pepinillos encurtidos estilo americano, queso Monterrey Jack y salsa casera Japan.

La icónica

Dedos X-Sur (C. Lisboa, 2. Costa Adeje)

La icónica. / lamejorhamburguesa.com

En La Icónica, cada ingrediente tiene un propósito. Desde el doble queso cheddar curado que funde a la perfección, hasta la mayonesa a base de jugo casero de ternera. Se ha creado una combinación que respeta la esencia de una burger clásica, pero con una técnica que transforma cada bocado en una experiencia gastronómica.

La Icónica no es solo una hamburguesa, es la muestra de que lo simple, cuando se hace con dedicación, técnica y pasión, puede convertirse en algo extraordinario.

Ingredientes: doble smash goya dry aged, mermelada de bacón, doble queso cheddar curado, lonchas crujientes de bacón y mayonesa a base de jugo casero de ternera.