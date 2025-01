El camarero: "¿Cuánto debe durar una sobremesa?"

Y es que una sobremesa tiene que realizarse en su justa medida. Ese espacio de tiempo que nos dedicamos cuando finalizamos ese café con un sándwich mixto, ese entremés o esa cañita con unas aceitunas, o un refrigerio.

Existen situaciones incómodas para los camareros, ya no solo porque afecta a la salud económica del negocio, sino también por aquellos clientes que están esperando en la puerta del local para que se libere una mesa.

En la mayoría de los casos no podemos intuir un tiempo de sobremesa, pero normalmente se espera que una vez llevado el postre, la copa de sobremesa o incluso la invitación de la casa, y haya pasado un tiempo prudencial, esa mesa se libere de forma voluntaria. Cuando esto no ocurre, surge la disyuntiva de cómo pedirle a los comensales de forma educada que por favor despejen la mesa para poder dar cabida a otros clientes, incluso, cuando ellos mismos son fieles observadores de que hay gente esperando.

La necesidad de rotación de mesas responde a la naturaleza de cada negocio y su ticket medio. Según el valor de éste, se necesita más que roten la mesas o menos, ya que no es lo mismo la necesidad de facturar muchos desayunos baratos que almuerzos en los que el ticket de cada mesa cubre por descontado la ocupación de la misma durante más tiempo.

Y es que no es lo mismo acudir a un restaurante donde el ticket medio es de 40 euros, que acudir a uno de 20 euros, o gastarte 4 euros en un café y una tostada y permanecer en esa cafetería media hora mirando tu Facebook, Instagram o leyendo las últimas novedades de los ocho días de oro.

La solución, el reloj de Bronstein

Mi propuesta la denomino el reloj de Bronstein, aquel que marca los turnos en una partida de ajedrez. Por ejemplo, el camarero proporciona un servicio de bebida o de comida, el comensal pide lo que desea y así sucesivamente hasta que el camarero culmina con el postre, la copa o el café. Sin embargo, la partida ahora se detiene y es aquí cuando entra en juego el reloj de Bronstein.

Es momento de mover ficha, el camarero está inmóvil, no puede hacer nada, por no parecer grosero o desagradable. Pero… ¿a quién le toca mover el peón? El tiempo corre, y los nuevos comensales ávidos de tomar el desayuno para volver al tajo, almorzar o cenar, se desesperan en la puerta del local.

Si has invertido 5 euros, tienes cinco minutos de sobremesa, si has acudido a una tasca y has invertido 20 euros por comensal, esa mesa tiene veinte minutos de sobremesa, si has acudido a tu restaurante favorito a disfrutar de un buen almuerzo con una botella de vino y has invertido por comensal 40 euros, tendrás cuarenta minutos de sobremesa. Y si has elegido para tu velada uno de los magníficos estrella Michelin de Canarias, tendrás una sobremesa acorde al precio que hayas pagado. Es normal y natural, pues así, tu sobremesa dependerá de lo que hayas invertido en cada lugar y ello casi siempre coincide con la tipología del negocio.

Siempre que no haya nadie esperando, qué más da cuánto tiempo te quieras tomar para degustar esa pulguita de pata, o ese café o simplemente estar charlando con tus amigos que hace mucho tiempo que no ves. Ahora bien, si hay clientes esperando la cosa cambia.

Claro está que hay lugares como cafeterías que requieren de una mayor rotación. No deberíamos estar en el bar de la esquina media hora con un café que nos ha costado un euro diez, porque si todos los clientes de ese bar actuaran igual, su facturación diaria no daría para cubrir ni el sueldo del que prepara el café. Y así sucesivamente con los negocios que escogemos para disfrutar, ya sea de un desayuno, un enyesque, un almuerzo o una cena. Se trata de saber dónde nos sentamos y situarnos. Y como de pasarlo bien va la partida, dejemos que otros también disfruten.