Vídeoreceta: Adictivo bizcochón de turrón sobrante

En casa intentamos no tirar nada. Es habitual que los sábados almorcemos con las sobras de cada día de la semana (si es que ha sobrado algo). Y, si no, me busco la vida -y las ideas de los que saben- para generar otras recetas. La cocina de aprovechamiento, que la llaman.

A tener en cuenta: Aquello de que “cada horno es un mundo”. Que la experiencia me dice que es cierto. Así que el tiempo es orientativo. Hay que estar pendientes y, de vez en cuando, echar un ojo a ver cómo va el horneado. Pero desde fuera, sin abrirlo.

Ingredientes

250 gramos de turrón que nos haya sobrado de las fiestas (en mi caso un trozo de chocolate y otro del blando)

Un yogur natural

Tres huevos

Un vaso de harina (o dos, si lo quieres más denso)

Un vaso de aceite de oliva

Un vaso de azúcar

Un sobre de levadura

Un limón (la cáscara y medio exprimido)

Elaboración