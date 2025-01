Merit Bittermann: guardiana de un valioso legado familiar

Nos citamos en el local de Palmelita en La Concepción, La Laguna, una de las grandes joyas del grupo. La terraza tiene unas envidiables vistas a la torre, y es un tranquilo oasis dentro del bullicio hostelero de la zona, sin duda el perímetro más animado del casco histórico de la ciudad. El interior del local, cuidado al detalle, da la sensación de estar creado para que el comensal sienta que entra a una casa donde es calurosamente recibido, donde el olor a alta pastelería y café, marida a la perfección con la historia familiar de los Bittermann, al frente de Palmelita, o Café Melita, desde 1968.

De camino a la majestuosa mesa de la planta alta del local, nos vamos encontrando con diferentes fotos antiguas de la familia, tanto de los fundadores, los abuelos de Merit, como de sus padres. Ella, orgullosa, describe cada escena con pasión sincera, quizás también con esa nostálgica mirada de una niña que ha visto como ha pasado de estar jugando en la casa familiar de Bajamar, a liderar un grupo empresarial donde la parte emocional juega un papel clave.

Una historia de amor con destino Tenerife

"Mi abuelo nació en lo que ahora es Polonia, y antes parte de Alemania; y mi abuela venía de la parte sur de Alemania. Ellos eran muy jóvenes cuando empezó la guerra, y mi abuelo lo perdió todo, no volvió nunca a su casa", recuerda Merit, que añade que "es entonces, en ese momento de incertidumbre vital, cuando conoce a mi abuela, con la que montó una pastelería, llamada Bittermann, con toda la ilusión del mundo". Este acto emprendedor se vio truncado, pero ahora no por la guerra, sino por otra desgracia. "Un incendio en todo el edificio donde se encontraba el negocio acabó con el sueño". Fue otro golpe, que, aunque ellos aún no lo sabían, los llevaría a iniciar la mejor de las aventuras.

Tal y como recuerda la nieta de Werner y Hildegard Bittermann, "tras ese incendio, mis abuelos tomaron una decisión tajante: si volvían a empezar, lo harían desde el paraíso. Así fue como, en 1968, hicieron las maletas sin billete de vuelta rumbo a Tenerife, isla en la que habían estado de vacaciones y de la que se habían enamorado. Habían perdido su hogar tantas veces, que decidieron empezar de cero en un sitio paradisíaco". Por aquel entonces, la principal zona turística de la Isla era Bajamar y La Punta, enclaves que los Bittermann ya conocían y donde volverían.

Promoción de Café Melita en la parte superior de un coche. / E.D.

Por ese entonces, "el café Melita ya existía en Bajamar, era un sitio de café alemán, por eso ese nombre, que es la marca de café alemán de filtro. Estaba gestionado por unos belgas, pero como había muchos alemanes en la zona, vendían ese café". Sus abuelos, tras estrechar lazos con los belgas, terminaron por comprar lo que hoy es el símbolo del grupo, el primer punto de venta, la preciosa casa de Bajamar. "Ese fue el comienzo de la pastelería, con todas las recetas que mi abuelo había aprendido en sus estudios como pastelero". Tuvieron mucho éxito, comenzando así un legado familiar pastelero que hoy perdura.

Segunda generación y regreso a Canarias

La pastelería volvió a unir los caminos. "Mis padres se conocieron en Alemania, mientras realizaban los estudios de pastelería. Mi padre Wolfram, que llegó muy joven a Tenerife con mis abuelos, había regresado a Alemania a los 16 años para hacer su selectividad y los estudios de pastelería, y es cuando conoce a mi madre, Astrid, en la zona de Düsseldorf. Cuando mis abuelos decidieron jubilarse, mis padres, que tenían formación en el sector, se hicieron cargo del negocio familiar en Tenerife". Fue el inicio de una nueva etapa en la que el grupo experimentó también un crecimiento con las aperturas, por ejemplo, de Palmelita en La Laguna centro y en Santa Cruz, hasta sumar los cuatro que tienen en la actualidad.

Foto histórica de Café Melita, en Bajamar. / E.D.

Cuestionada sobre el origen, o más bien la evolución del nombre de Melita a Palmelita, Bittermann reconoce entre risas que "mis abuelos y mis padres, en un momento dado, tenían claro que iban a tener un problema si creaban más negocios con el nombre de Melita, porque está patentado por la marca de café. Así que dijeron, bueno como aquí se suele decir vamos pal'Melita, y además con la palmera que es el logo, pues salió ese nombre".

Tercera generación, el actual talento

Los padres de Merit llegaron a Tenerife con mucha motivación, con ganas de hacer crecer el negocio familiar, y también con la idea de formar una familia en su particular paraíso. De ese matrimonio llegaron dos hijos, la propia Merit y su hermano mayor, ambos nacidos en la Isla. Con su padre, Wolfram, jubilado hace cuatro años, Merit se emociona al recordar a su madre, Astrid Bittermann, la otra mitad de Palmelita. "Yo estuve estudiando y viviendo en Alemania, allí trabajaba en la dirección de una gran empresa multinacional, llevando grandes equipos. Siempre pensé que algún día volvería, desde que me fui de Tenerife a los 18 años, aunque no tenía en mente que fuera tan pronto. Cuando tenía 33 años regresé, al fallecer mi madre. Ahí mi familia me pidió impulsar la empresa, algo que me enorgullece".

La actual directora del grupo, Merit Bitterman. / E.D.

Hoy, con 45 empleados en el grupo, uno de los grandes retos de Merit es seguir manteniendo a su equipo de trabajo feliz y motivado. "Ha sido un camino bien luchado. Nuestros pasteleros no trabajan con el convenio de pastelería, sino el de hostelería, para que ganen más dinero. Mi visión y mi propósito desde que regresé es que los empleados sientan que esto es un gran sitio para trabajar, y que se sientan orgullosos de su oficio. Si se hacen horas de más, se pagan; tenemos dos días libres siempre, consecutivos; todos los meses nuestros equipos tienen unas metas por tienda, para que si las cumplen, reciban un bono regalo mensual económico... Invertimos mucho en la felicidad de nuestro equipo".

Solo así podemos entender que numerosos empleados de la empresa lleven tantos años al servicio de los Bittermann, "muy leales y fieles". Todo para realizar esos productos "que hacemos desde el principio, desde la nata hasta las masas, no hay nada preelaborado; absolutamente todo es artesanal y siguiendo las recetas originales". Sus abuelos, y su madre, claro, estarán muy orgullosos.