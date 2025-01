Santa Cruz de Tenerife y los restaurantes japoneses: un idilio imparable

Da igual cuando lea esto. De hecho, es probable que en lo que tarde en leer este texto hasta el final, ya se ha anunciado una nueva apertura asiática en Santa Cruz de Tenerife. El romance que vive la capital de la Isla con este tipo de gastronomía ya no es un noviazgo de dos noches, es más bien un matrimonio que aún no ha entrado en crisis.

A este ritmo, en los colegios públicos de la ciudad se va a instaurar el japonés como lengua cooficial. No es que no me guste la cocina japonesa, que por supuesto que sí. Y no es que no sea necesaria en una ciudad que apela a ser gastronómica, que por supuesto que también. El vacío que dejó en su momento el Kazan, que logró la estrella Michelin, ha sido llenado con éxito. Desde luego que Kiki (C/Imeldo Serís, 19) tiene mucho que ver. Es un restaurante que está eternamente de moda, y es que lo hace muy bien.

Su concepto ganador, fusionado con la diversión que transmite y el manejo de un producto de mucha calidad, lo convirtieron rápidamente en el japonés de referencia en la capital, y casi que en la Isla. Fue un soplo de aire fresco que sigue llenando y en un estado de forma admirable. A partir de ahí, quizás otra de las aperturas más ilusionantes fue la de Shibui (Plaza Milicias de Garachico, 1), que ocupa, precisamente, el local donde estaba Kazan. Ahí la experiencia en la barra, para dejarse llevar, y adentrarse en el ritual del mejor nigiri, es sublime. Detrás de la idea, el laureado David Arauz, cocinero estrella Michelin y uno de los referentes españoles en cocina nipona.

A partir de ahí, la fusión le gana la partida a la pureza. Desde el Kazoku Izakaya (C/ San Clemente, 43), cuya oferta es la combinación de "los sabores más tradicionales de la cocina japonesa, peruana o mexicana, con los más vanguardistas", como se definen, hasta una de las últimas y más sonadas aperturas, Pezca (C/ de Santa Teresita, 3), donde "la z y la k simbolizan la fusión. Nuestra misión es ofrecer una experiencia culinaria envidiable, combinando la elegancia japonesa con la vibrante pasión latina para sorprender a cada comensal", como también se definen.

La alineación es grande, completa. Aiko Sushi (C/ Capitán Gómez Landero, 17); Soko Izakaya (C/ Domingo Pérez Minik, 31); Ramen Shifu (C/ Bethencourt Alfonso, 21); Miss Sushi (Callejón del Combate, 13); Avila-Tei (C/Cineasta Miguel Brito, 2); Dareshasu (C/ Suárez Guerra, 47); Sakura (Rambla de Santa Cruz, 23); Tagami (Nicolás Estévanez, 6); Oishii Fusion Food (C/ La Marina, 35)... y un largo etcétera. Todos, eso sí, con su público. Los hay mejores, y los hay peores. Los hay más cercanos a la gastronomía japonesa, y los hay que de japoneses tienen lo mismo que esos restaurantes españoles de vomitiva paella y sangría.

No seré yo, por supuesto, el que intente acabar con este idilio. El mercado manda, y las tendencias hay que aprovecharlas. No hay nada más democrático que la gastronomía y el gusto. Y, sin duda, la tendencia en Santa Cruz es más la fusión que la casa de comida, la taberna o la tasca tradicional. Y, casi con total probabilidad, en este año que comienza las aperturas seguirán por ese camino.