El barcelonés David Seijas ha consagrado su vida al sector vinícola. Como sumiller, ha trabajado con algunos de los principales referentes gastronómicos del país. Ha visitado Tenerife recientemente para seguir disfrutando de los caldos del Archipiélago y para convertirse en su mejor defensor ya que acaba de recibir la distinción de Embajador Canary Wine en el marco del XXI Concurso Regional de Cartas de Vinos de Canarias. Asegura que es un «honor y una responsabilidad» haber recibido este reconocimiento, aunque añade que este nombramiento «no va a cambiar mucho la labor que ya venía realizando en los últimos tiempos», puesto que las Islas son una «zona que lo llevó siempre en el corazón» y por eso trata de dar a conocer los caldos de las Islas allá donde lo lleva su profesión.

Lleva trabajando con vinos canarios desde la década de los 2000, cuando los introdujeron en la carta de elBulli. «Lo que hay en las Islas es muy bestia, muy fuera de lo normal; hay algo muy excitante y muy sexy para los wine lovers», explica el experto, quien resalta las variedades únicas que se dan en el Archipiélago. «Es lo que tiene ser la primera zona del Nuevo Mundo y la última del Viejo Mundo, que se dan unas variedades casi únicas en unos suelos que en realidad son de diferentes edades y complejidades, pero que son únicos», reflexiona Seijas.

Asegura que en España aún queda mucho por hacer en el mundo del vino, «pero eso también es una oportunidad». Sostiene que se trata de un país «envidiable» porque cuenta con muchas variedades diferentes de caldos, dado lo distinto de los suelos. Entre los retos, habla de dar forma a nuevas referencias que engrosen la lista de vinos españoles que se pueden exportar al extranjero. A pesar de esta opinión, también considera que, en el caso de los vinos canarios, «las pequeñas bodegas están haciendo muy buen trabajo, también a nivel internacional».

Pero Seijas también ha llegado a la Isla para presentar su último libro, Confesiones de un sommelier, en el que «me he abierto de corazón, es hiperpersonal, es una biografía en la que trato de sentarme a la mesa con el lector para hablar de la vida mientras comemos». Pero, como él mismo reconoce, «también bajo a los infiernos», por lo que la escritura ha terminado convirtiéndose en una terapia para Seijas y le ha permitido «cerrar una etapa y abrir otra».

Rememora que el mundo de la gastronomía siempre ha estado presente en su vida puesto que sus padres tenían un bar y «siempre lo he llevado dentro». Así, cuando se inició en el sector de los vinos, «me enamoré desde el minuto uno», a pesar de que en aquellos años «había menos cultura del vino de la que hay hoy en día en España». Tras doce años trabajando en el restaurante de Ferrán Adrià, elBulli, reconoce que de aquella experiencia «me llevo muchos valores» porque «cambiamos la historia de la gastronomía» y todo ello se logró «con mucho esfuerzo». Aquellos años le mostraron que «todos somos creativos, incluso dentro del oficio de sumiller», sentencia.

En la actualidad, David Seijas es el propietario de Gallina de Piel Wines, que elabora sus propios vinos en diferentes zonas de España. Esta es su forma de dar continuidad al proyecto líquido de elBulli: «Mientras todos mis antiguos compañeros abrían sus propios restaurantes, a mí se me ocurrió dar forma a un vino gastronómico que además me sirviera de excusa para seguir vinculado con mis antiguos compañeros».

En la actualidad, Seijas trabaja con diferentes bodegas a lo largo de toda la geografía española aunque indica que inició este proyecto cuando se encontraba luchando contra el alcoholismo, «por lo que nunca he probado una botella de mi propio vino». La no bodega. Así define Seijas este proyecto «disruptivo» porque «siempre digo que no tener nada es tenerlo todo».