Los consejos y trucos de cocina que circulan en redes sociales, especialmente en plataformas como TikTok, pueden parecer soluciones ingeniosas para problemas comunes. Sin embargo, es esencial ser cauteloso, ya que algunos de estos trucos pueden ser peligrosos. Un reciente video viral en TikTok ilustra esta preocupación, mostrando un método que involucra el uso de papel de cocina en placas de inducción.

El video en cuestión muestra a una usuaria colocando un trozo de papel de cocina entre la sartén y la placa de inducción mientras cocina. Según la usuaria, esto evitaría que las salpicaduras de aceite manchen la superficie de la vitrocerámica.

No obstante, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha emitido una advertencia sobre este truco. Aunque algunos argumentan que el papel no se calienta debido a las ondas electromagnéticas de la inducción, la OCU señala que esto no es seguro. «El papel puede arder a poco más de 200 ºC sin que le aplique una llama (por autoinflamación), y no es difícil que se llegue a alcanzar esa temperatura si, por ejemplo, calientas aceite en una sartén más de la cuenta o si te seca demasiado un guiso. Y cuando esa temperatura se alcance, se podría producir un incendio», alerta la organización.

Además, la OCU enfatiza que «los propios fabricantes de placas de inducción desaconsejan este método», subrayando la necesidad de seguir las instrucciones y precauciones recomendadas por los fabricantes.

Riesgos del papel de aluminio

La OCU también advierte sobre el uso de papel de aluminio en placas de inducción. Aunque el papel de aluminio no es inflamable, las ondas de la placa pueden calentarlo debido a su naturaleza metálica. Esto podría causar problemas similares a los descritos con el papel de cocina. Además, recomiendan evitar dejar utensilios metálicos, como cucharas, sobre la placa mientras se cocina, para prevenir riesgos adicionales.

Consejos para limpiar la placa de inducción

Para mantener la placa de inducción limpia y en buen estado, la OCU sugiere esperar a que se enfríe un poco antes de limpiarla con una bayeta húmeda. Si la superficie está muy sucia, recomiendan usar productos específicos para vitrocerámicas que no rayen.

Para proteger la placa contra rayaduras y salpicaduras, la OCU menciona que se podría usar papel para hornear resistente a altas temperaturas. Sin embargo, advierten que este papel también puede prender fuego si se descuida.