Cuando terminó de estudiar 4º de ESO, el tinerfeño Guillermo García no tenía muy claro a qué se quería dedicar en la vida. No sabía si quería seguir estudiando o, por el contrario, ponerse a trabajar, pero sí tenía claro que lo que hacía su abuela le llamaba mucho la atención. «Mi abuela tenía una pastelería en Arico y me gustaba verla preparar los postres, así que, como me gustaba estar allí con ella, decidí dedicarme a cocinar. La primera vez que entré en una cocina, sentí que eso era lo más natural del mundo, que era lo que debía hacer, y desde entonces me dedico a esto», resume el joven de 24 años que acaba de ganar la XVIII edición del Campeonato de Canarias Absoluto de Cocina–Gran Premio Cabildo de Tenerife, celebrado durante la primera jornada del IX Salón Gastronómico de Canarias–GastroCanarias2024.

García obtuvo este reconocimiento gracias a un primer plato preparado con merluza fresca de La Graciosa, el ingrediente obligatorio, y con la que preparó una receta titulada Merluza de La Graciosa inspirada en las técnicas del puré de papas Joel Robuchón, pil pil de Ana Gago y la fritura de Marisa en el portal de Echaurren. Para la segunda receta, elaborada con los ingredientes de una caja sorpresa, preparó un condumio de conejo. Con solo 24 años, García lleva ya tres trabajando en el restaurante Taste 1973 del Hotel Villa Cortés de Arona, y que sin duda le ha dado las tablas necesarias para desenvolverse a la perfección en el que fue su primer concurso de cocina. Este fue el primer campeonato de estas características al que se presentó, y dados los buenos resultados obtenidos, no descarta volver a probar suerte próximamente, para así demostrar el aprendizaje constante que rodea a esta profesión. Este certamen incluye la realización de los platos con varios elementos sorpresa que los cocineros deben saber integrar a contrarreloj. En este sentido, el joven asegura que no le supuso un gran problema este aspecto ya que «en Taste 1973 trabajamos de forma bastante personalizada con nuestros clientes y modificamos bastante nuestras propuestas para que los comensales tengan la experiencia más satisfactoria posible». Así, asegura que aprovechó esta práctica para enfrentarse de forma más tranquila al reto propuesto durante el campeonato. A pesar de que la imposición de la merluza de La Graciosa como ingrediente principal del plato fue un regalo para García, sabe reconocer sus errores y explica que no todo salió como esperaba en el concurso, donde el manejo de los fuegos le jugó una mala pasada. «Fue un fallo por nuestra parte pero, a pesar de eso, terminó gustando, aunque creo que podríamos haberlo mejorado, no lo vamos a ocultar», reconoce el joven quien sabe que, a pesar de que duda que cocine este plato en su entorno de trabajo, seguro que lo perfeccionará en los fogones de su casa. Aunque no ha abandonado las prácticas pasteleras que le enseñó su abuela, reconoce que ahora se centra más en el tipo de cocina que se ofrece en Taste 1973 y que deja la repostería para sus ratos libres. A pesar de todo, se muestra encantado con la decisión que tomó cuando terminó de cursar 4º de ESO y asegura estar contento por poder seguir aprendiendo cada día entre los fogones. En esta línea, resalta la necesaria y constante renovación que traer aparejada la cocina en los últimos tiempos y que lo tiene estudiando todos los días. «Ahora mismo estamos centrados en investigar la proteína del pescado y por eso nos pasamos el día limpiándolo, conociéndolo, investigando y practicando con él. La verdad que eso es lo que más me gusta hacer y por eso también es algo que practico en casa con prácticamente cualquier animal del mar», relata el joven chef quien aprovecha para piropear los productos locales, que son precisamente los que se emplean en las cocinas de Taste 1973. «Este es un oficio en el que nunca paramos de aprender y tenemos la suerte de que este restaurante nos exige mucho pero también nos ayuda a mejorar», concluye.