¿Cuántas veces se escucha aquello de la cocina de la abuela o de la madre a la hora de ofrecer un determinado plato o bocado? En muchos casos se trata de un recurso de puro márquetin, un señuelo con el que se intenta ablandar los corazones de la clientela en un intento de pulsar esa fibra sensible, la nostalgia, que puede ayudar a una buena acogida. En otros, los menos, existe un sentido verdadero, de auténtico fondo, ése en el que late la cocina de familia.

Precisamente, dos de los exponentes acaso más significados de este concepto se fusionaron el pasado fin de semana en la Isla: El Rincón de Juan Carlos (dos estrellas y tres soles) y el Celler de Can Roca (tres estrellas y tres soles, y en dos ocasiones considerado el mejor restaurante del mundo), gracias a la décima edición del proyecto Inspirational Chef Program, una gustosa iniciativa diseñada por Food Design Company y amparada por Fernando Turnes, que desde hace años se viene desarrollando en las instalaciones del hotel Royal Hideaway Corales (Adeje, Tenerife).

Juan Carlos Padrón y Joan Roca, las cabezas visibles de sus restaurantes, fusionaron sus ideas en dos menús –que es tanto como decir sus enormes talentos– y como cocinar es básicamente un gesto de amor, quizás el ingrediente que mejor identifica a estos laureados cocineros tiene nombres de mujer: Ina León y Montserrat Fontané.

La matriarca de los Roca es una cocinera excelente –la gente muere por sus canelones o los calamares a la romana–, además de la persona que enseñó a cocinar a su hijo Joan, uno de los mejores chefs del mundo. Junto a su marido abrió el restaurante Can Roca, a escasos metros del negocio de sus hijos, el prestigioso Celler de Can Roca, en el que sigue entre fogones de forma activa, y siempre ateta a sus pequeños.

En la vertiente atlántica, aunque ya retirada de la cocina profesional –su marido fue un gran cocinero–, Ina león no ha perdido ese buen jeito para los guisos y a día de hoy sigue preparando la comida para el equipo del restaurante. Ella, basta su simple presencia, representa un pilar básico en ese proyecto familiar que abanderan con un notable éxito sus hijos y sus dos nueras. Con su magisterio de perseverancia y sacrificio se ha convertido en todo un ejemplo.

A propósito de la importancia de estas mujeres como transmisoras y educadoras en valores, Joan Roca no duda en calificar a su madre como una de las personas clave en su vida, su auténtica «heroína». Confiesa que la primera vez que El Celler de Can Roca fue número uno del mundo, al llegar a casa les espetó: «¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho que sois los mejores del mundo?». Y comenta que aquella reacción lo que venía a significar «no era otra cosa que bajarnos los humos para así protegernos del éxito, porque en el fondo lo que nos quería decir era que había que seguir trabajando, que no había pasado nada. Y así es».

Los deseos hay que soñarlos, pero también cocinarlos, y Juan Carlos cumplía con estar junto a Joan

Como los deseos hay que soñarlos, pero también cocinarlos, Juan Carlos Padrón despertaba con el placer de haber compartido dos menús con el chef Joan Roca, «desde siempre uno de nuestros referentes, todo un lujo», afirma. Y destacaba como rasgos de su personalidad «la humildad, su cercanía y familiaridad en el trato, su talante amable y sus deseos de aprender y descubrir».

A propósito de los menús, Joan Roca destacaba que «han sido bastante sencillos de armar», destacando que reflejan las líneas de cocina de las dos familias, al tiempo que subrayaba la «generosidad de unos amigos y colegas como los hermanos Padrón», con los que se ha sentido como en casa, «muy cómodo», afirma.

Juan Carlos Padrón aseguró haber paladeado unas «sensaciones fantásticas» y corrobora las palabras de su colega cuando afirma que Tenerife se ha ganado por mérito propio la condición de destino gastronómico: «Sólo hace falta que nos lo creamos;nuestro nivel nada tiene que envidiar a cualquier otro lugar y, además, hay jóvenes que hacen las cosas bien».

Por las mesas desfilaron exquisiteces, tales como Tomates encurtidos con salsa pil pil y bloody mary de tomate verde, Raviolis de parmesano con sopa de lentejas, Milhojas de millo con crema de mantequilla y ajos negros, Cuello de cordero con algas, entre otros, obra de los Hermanos Padrón, mientras Joan Roca ofreció su interpretación del Camarón, además de un Guiso de cherne y trabajó también el cochino negro canario.