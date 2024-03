La semilla de esta historia germina y crece en el barrio de Las Zocas, en las medianías del municipio sureño de San Miguel, un entorno rural donde el matrimonio formado por Rosario y Antonio, después de muchos esfuerzos, puso en marcha un modesto bar allá por la década de los setenta del pasado siglo. La intención no era otra que sumar unas perritas a la economía de una familia humilde y contribuir de esta manera a sostener a una prole de ocho hijos, ocho bocas y otros tantos proyectos de futuro.

Antonio, el cabeza de familia, trabajó duro en el Sáhara y de vuelta a la Isla se puso al volante de un camión de los que trajinaban por aquella incipiente autopista del Sur, hasta que más tarde tomaba los suaves mandos del trenecito turístico que circulaba por la localidad de Ten-Bel para regocijo de los extranjeros y el público infantil. Al tiempo, Rosario, mujer de buena mano para la cocina, ajeitaba los guisos en el bar familiar, como su excepcional ropa vieja de cabra. A día de hoy recuerda cómo su hijo Alejandro, ya siendo chico, «siempre estaba a mi lado, pendiente del caldero», dice, mientras ella, amochada en los fogones, no paraba de sacar platos que iban a parar a unas mesas de formica alumbradas por tubos fluorescentes, el punto de reunión donde la gente del lugar hablaba sobre lo divino y lo humano, mientras echaban partidas de cartas y dominó... y se bebía el tiempo durante interminables horas.

Alejandro comenzó a trabajar con 15 años en el bar familiar y de ahí buscó su proyecto sin olvidar las raíces

Alejandro trabajó en el negocio familiar desde los 15 años hasta que le llegó el momento de buscar su propia identidad. Así se abría la segunda generación de los Bello, personalizada en un joven que quería comerse el mundo, ansioso por aprender y sin descanso en aquel Sur que crecía a golpe de turistas. Tras varios proyectos fue en el barrio aronero de La Camella donde encontró acomodo a su idea: el Lajar de Bello, conquistando un Sol de la Guía Repsol y el premio Qué Bueno al Mejor Servicio de Sala. Eso sí, siempre con la receta de la carne de cabra bien aguarecida y sin olvidar las raíces.

Precisamente, con sus 25 años, Junior Bello representa la tercera generación de la familia. Está volcado anímica y profesionalmente en el sector de la hostelería, en concreto en el servicio de sala, desde que cumplió los 20. «Pienso que dedicarte a esto no es algo que se decide, más bien se va cultivando desde pequeño». No en vano, ha crecido rodeado de calderos, guisos y platos, y para él la restauración representa «un oficio que siempre he admirado y que para mí representa un medio y un modo de vida; me siento afortunado por dedicarme a lo que realmente me gusta».

Su hijo Junior, que oficia en la sala del restaurante, sostiene que le gustaría seguir el legado de su padre

Hablar sobre la figura de su padre lo llena de orgullo: «Para mí es un gran referente, no sólo en el ámbito profesional, sino también en lo personal». De él destaca que ha sido y sigue siendo su gran maestro, «quien me ha enseñado a tirar por el camino recto en la vida, ayudándome a llegar a ser quien ahora soy; todo se lo debo a él». Y valora de su progenitor virtudes como su humildad y también su forma de ser. Junior habla con el corazón en la mano: «Mi padre es la persona con el corazón más grande que existe, cuida de su familia, de sus amigos y es una persona dedicado a su profesión las 24 horas del día».

Este joven confiesa que le gustaría continuar el legado al frente del Lajar de Bello y, hasta entonces, «siempre aprendiendo de sus enseñanzas, que son oro para mí, dispuesto a pelear y a defender nuestra marca con tanto sudor y sacrificio como él me ha enseñado».

Los desafíos de la restauración

El relevo generacional

Para la hostelería, uno de los problemas que se plantean a futuro, tal y como sucede en el sector primario, reside en la falta de relevo generacional. No hay jóvenes que quieran ponerse al frente de un modelo de negocio que, entre otras cosas, no entiende de horarios, lo que conlleva la dificultad para conciliar la vida laboral con la vida personal y familiar, y esta circunstancia resulta más acusada aún en las zonas rurales, en esas pequeñas localidades donde el bar es el único lugar de encuentro y de esparcimiento para los habitantes de los pueblos.

Cierre de bares

Desde el año 2010, la tónica habitual es que cada año se cierren más bares de los que se abren, aunque con alguna excepción, como los casos de los años 2019 y 2021. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2010 había registrados en España un total de 202.720 bares, mientras que en 2023 esta cifra descendió a los 168.065, algo más de 30.000 establecimientos menos (-17%). Como contrapartida a estos datos, los restaurantes y los puestos de comida aumentaron un 15,5% desde el año 2010 y los locales de servicios de comida o de comida preparada para eventos lo hicieron un 57,8%.

Modelo de gestión

Los expertos consideran que muchos de estos negocios carecen de conocimientos de administración y gestión, lo que dificulta su continuidad cuando el autónomo a su cargo se jubila. De esta manera se enfrentan al desafío de la sucesión sin soluciones, porque a menudo son operados como un autoempleo, sin una visión clara de crecimiento empresarial. De otra parte, el estilo de negocio de los años 80 y 90, incluso del 2000, se hace insostenible en los barrios, donde las franquicias han encontrado asentamiento para sus nichos de negocio.

La curva del ciclo de vida

La teoría de la curva del ciclo de vida afirma que un negocio tiene cuatro etapas desde su lanzamiento a su retirada: introducción en el mercado, crecimiento, madurez y declive. Precisamente cuando se llega a la fase de máxima maduración es cuando hay que adaptarse y cambiar a una mejor versión o, de lo contrario, se estará abocado a la desaparición. Ese momento de madurez se acompaña del cambio generacional, teniendo en cuenta la extensión de una generación en torno a los 25 años, pero esa ecuación se ha roto por la pandemia y los nuevos formatos de consumo y negocio.