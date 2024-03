Este bocado, un icono de la gastronomía española, puede elaborarse cuajando el huevo por completo o bien dejándolo semicuajado; montándola en formato grueso o fina; se puede comer recién hecha o bien dándole un tiempo de reposo; fría o caliente; en un plato, abrazada en un bocadillo, de tapa o como pincho. Tal versatilidad la ha convertido en un alimento popular, que es posible degustar en cualquier lugar y también a cualquier hora y que, además, no conoce de clases sociales.

Desde esa particular heterodoxia, las opciones que ofrece son múltiples y el único límite lo marca el poder de la propia imaginación. Así, desde las versiones más clásicas y tradicionales, con o sin cebolla, el recetario se nutre de un sinfín de propuestas; con calabacín (bubango); de bacalao, opción que fusiona el mar y tierra; la vegana, sin huevo; con papas de bolsa, una fórmula rápida y una receta típica de Ferrán Adriá; con chorizo, de potente sabor, como la que sirven a su clientela en Don Pelayo; con pimiento asado, gustosa; con espinacas; con queso, dependiendo del tipo, más suave o más intensa, y en el caso de Canarias, el de cabra le aporta una cremosidad y un sabor espectacular; con jamón ibérico y queso, sabrosa; con berenjenas, de textura suave; con trufa, una variante intensamente gourmet; de acelgas y con verduras; rellena de tomates y atún; con morcilla de Burgos y pimientos de piquillo, y un largo etcétera.

Es más, en unos tiempos donde la llamada cocina tradicional ha ido quedando algo relegada por los nuevos gustos y esas modernas mentalidades de consumo, un estudio del Centro de Investigaciones Sociolígicas (CIS), que recoge la Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos, desvela que para la población más joven, la que oscila entre los 18 y 34 años, la tortilla de papas es el plato «más típico y representativo» de la gastronomía española. Su supervivencia parece que está garantizada, al menos durante algunas generaciones más.

Lo cierto es que la tortilla de papas ha alcanzado la dimensión de todo un fenómeno social, convertida en asunto de debate nacional y polarizando a la ciudadanía –y como parte de ella a los chefs de alta cocina–, entre quienes la prefieren con o sin cebolla, una polémica que últimamente también se ha extendido al hecho de si debe estar o no trufada.

Y como sobre gustos no hay nada escrito, tal y como reza el dicho, la diferencia de criterios es tan evidente que han llegado a generarse dos bandos: los concebollistas y los sincebollistas.

Dabiz Muñoz es un firme defensor de la tortilla sin cebolla. «El problema de la cebolla dentro de la tortilla es que aporta un excesivo dulzor», que considera innecesario. «Un buen huevo, una buena patata y aceite de oliva es el combo perfecto. Solo necesita sal». El chef malagueño Dani García va en la misma línea: «La cebolla molesta. Hay mucha gente que dice que le da un toque especial. Y yo respondo que una chistorra también. Yo para esto soy gallego, aunque sea andaluz». Ángel León, el Chef del Mar, asegura que su preferida es la que hacen en la Venta El Macka, de El Puerto de Santa María, que no lleva cebolla.

Si le damos la vuelta a la tortilla nos encontramos con el televisivo y mediático Karlos Arguiñano, quien defiende esta receta: seis huevos, una cebolla pequeña, tres paias, un pimiento verde, dos vasos de aceite de oliva, sal y perejil. Martín Berasategui afirma con rotundidad que la buena tortilla de papas lleva cebolla, como también el internacional José Andrés. Joan Rocas es categórico. «Con cebolla bien pochadita es la que tengo yo en la memoria», y Alberto Chicote aporta la fórmula de la cebolla caramelizada, y etcétera.

Volviendo a Santa Cruz, la tortilla fluida que elabora del restaurante El Aguarde, en la calle Costa y Grijalba, de la mano de su chef y propietario, Javier González Haba, se ha ganado una merecida fama después de los elogios del crítico gastronómico José Carlos Capel. Sobre ella dice: «Es ligera en la medida que emplea muy poca grasa; no contiene claras, solo yemas; no se cuaja en el horno, sino en la sartén, pero de forma curiosa, y no se atiene a cantidades fijas; todo se hace a ojo».

En el paso a paso explica que se seleccionan papas negras canarias, confitadas en aceite de oliva, y en dos fritadas, con y sin cebolla. Escurre y reserva. Cuando recibe la comanda añade yema de huevo pasterizada con la ayuda de un biberón, revuelve y reserva. Introduce un molde de metal cilíndrico de pastelería en una freidora con aceite muy caliente. Sin escurrirlo lo coloca sobre una sartén antiadherente y calienta las paredes interiores del molde con la llama de un soplete. Al cabo de 20 segundos rellena el molde con la mezcla de papas y huevo. Con la sartén a fuego suave vuelve a calentar las paredes externas del molde ya relleno con el soplete para cuajar la tortilla desde fuera.

Para darle la vuelta a la tortilla se ayuda de un plato. Antes del desmoldado vuelve a calentar las paredes del molde con el soplete para terminar de cuajar. Con una espátula coloca el molde en un plato y tira hacia arriba del cilindro metálico. La operación descubre una tortilla cilíndrica muy vistosa, dorada, impecable, limpia y sin grasa. Espolvorea su superficie con cebollino picado y a la mesa.