Gracias a los 250.300 votos habilitados se ha dado la oportunidad al público, un año más, y ya van cuatro ediciones, de ejercer como críticos gastronómicos, y junto con los votos de los más de 130 inspectores que han recorrido los 350 establecimientos participantes se ha confeccionado la lista de los finalistas.

Esta IV edición de la Best Burger Spain ha supuesto un récord de participación de establecimientos, votaciones y ventas, que han dado como resultado las 15 finalistas que competirán por alzarse con el título de La Mejor Hamburguesa de España

Estas 15 hamburguesas finalistas se enfrentarán el próximo 12 de marzo en una cata ciega ante un jurado profesional, del cual formará parte el crítico gastronómico y presidente de Madrid Fusión, José Carlos Capel; la divulgadora gastronómica, Alejandra Ansón; los cocineros con estrella Michelin Pepe Solla, de Casa Solla, Fernando Agrasar, de As Garzas, e Iría Espinosa, de Arbore da Veira, que con sus valoraciones, proclamarán cuál es la mejor hamburguesa de España. Acto seguido tendrá lugar la entrega de premios en el MEGA, museo Estrella Galicia, en Coruña, en un evento presentado por el periodista y presentador José Ribagorda.

El listado de finalistas de esta cuarta edición de BEST BURGER SPAIN:

ARDE SOCIAL COOKING (Comunidad de Madrid)

ARGENTINOS BURGER (Galicia)

DJANCO BURGER (Andalucía)

EL POBLE GASTROBURGER (Comunidad Valenciana)

FESTIN (Cataluña)

GOBU BURGER (Comunidad de Madrid)

GOLDEN GRILL WILD WILD BURGER (Andalucía)

MOSTAZZA BURGER (Canarias)

SOME LIKE IT HOT BY EATYJET (País Vasco)

SOTO DEL PRIOR (Comunidad Foral de Navarra)

SOUL COFFEE BAR (Comunidad Valenciana)

TC28 BEBER Y COMER (Principado de Asturias)

TEMPLE SMASH BURGER (Comunidad Valenciana)

THE DUKE´S (Cantabria)

TOKIO BURGERS (Región de Murcia)

Mostazza Beer, que cuenta con locales ubicados en los municipios tinerfeños de Icod de los Vinos y Santa Úrsula, inscribe su nombre entre los 15 aspirantes que optarán al máximo galardón y que se enfrentarán el próximo 12 de marzo en la final nacional. Este burger presume de una carta irreverente, en un ambiente chill out perfecto, que incluye la Golden Burger, ganadora del Burger Fest 2023 a la Mejor Hamburguesa de Tenerife.

Más de medio millón de personas han probado las 350 hamburguesas participantes durante las cinco semanas que ha durado el Campeonato de la Mejor Hamburguesa y al final han dado su veredicto. Los propios clientes han sido encargados de puntuar las propuestas participantes en la web www.bestburgerspain.com durante el tiempo que duró este IV Campeonato de La Mejor Hamburguesa de España 2024.

Además del premio a la Mejor hamburguesa de España 2024, segunda y tercera, también recibirán galardón primero, segundo y tercero de la Hamburguesa con Estrella, otorgado por Estrella Galicia, Best Burger Delivery by Glovo, Best Burger Audacious, otorgados por la empresa organizadora, Fenicia Marketing Gourmet, Mejor Cadena de hamburgueserías 2024 y las tres hamburguesas mejor valoradas de cada Comunidad Autónoma.