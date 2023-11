Parafraseando al genial Miguel Gila, afirma que cuando vino al mundo su madre no estaba en casa. «Me acerqué donde la vecina y fue ella la que me dijo que todos estaban trabajando en la huerta». Y hacia allí se dirigió, llevado por puro instinto y gateando, claro, hasta encontrarse entre surcos a su madre, su padre y sus siete hermanos. Se presentó como el benjamín de la familia y desde entonces ya no ha parado de currar.