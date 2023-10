El restaurante Etéreo, que regenta el colombiano Pedro Nel en Santa Cruz de Tenerife, se ha convertido en algo así como el consulado de su país en la Isla, un rompeolas en esta orilla del Atlántico que actúa como cálido y acogedor hogar para esas gentes americanas que descubren en Canarias una raíz común.

Es el caso de Camilo Galindo (Bogotá, 1987), quien desde hace un año viene trajinando en los fogones del local chicharrero después de una experiencia como jefe de cocina en el madrileño Quimbaya del chef Edwin Rodríguez, el primer estrellado colombiano en Europa.

Fue ahora hace seis años cuando este bogotano, que se considera un cocinero apasionado, enamorado de su oficio, decidió cruzar el charco en busca de ampliar conocimientos, «vivir nuevas experiencias». Su primera parada lo llevó a Madrid, «porque tenía amistades», y allí conoció a Paolo, hijo de Pedro Nel, que se encontraba de prácticas en el Quimbaya.

En esas sinceras y desnudas conversaciones entre paisanos, Camilo le confesó el deseo de dar un giro a su vida. Tras pasar un mes de vacaciones en su país, a su regreso a España aún le seguía rondando por la cabeza aquel anhelo. «Era infeliz. Quería ir en busca de otra cosa, pero en la misma línea de alta cocina». Así, y después de varias entrevistas de trabajo se enroló en el grupo On Sushi, que cuenta con restaurantes en la zona sur de Madrid, pero aquello fue una solución transitoria, un espejismo. «No me colmaba», dice.

Le resultó difícil adoptar la decisión de venirse a Tenerife; la acordó con su mujer, su más firme apoyo, quien por cuestiones laborales ha optado por permanecer en Madrid. «Es duro estar separado de la familia». afirma, «pero considero que estoy haciendo una maestría». Lo cierto es que a Camilo le bastó vivir y sentir las cocinas de Etéreo tan solo una semana para certificar que ese era su sitio, el espacio que estaba buscando: «Fue un amor a primera vista».

De Etéreo destaca su decidida apuesta por dar a conocer los sabores de la cocina colombiana, y además manteniendo un estatus de categoría, porque bien entiende que hay que mantener un concepto, una línea, llamémosla europea, incorporando cuando sea preciso ciertos guiños de la cocina americana, a la manera de sugerencias, en aperitivos.

Desde un plano crítico admite que frente a vecinos como México y Perú, que sí han reivindicado su raíz culinaria hasta convertirla en una seña universal de identidad, Colombia, con una riqueza equiparable, no ha sabido exportarla, hasta el punto de que es simplemente conocido como el país cafetero, «reduciendo una maravillosa y rica diversidad».

No obstante, advierte Camilo Galindo que existe actualmente una corriente de investigadores que está apostando por el rescate de productos ancestrales, como el caso del maíz y otros, «basándose en esa enorme diversidad», dice, y que finalmente debe convertirse gastronómica y culturalmente en un rasgo diferencial y único.

Sobre su aclimatación a la Isla sostiene que le ha supuesto u tránsito menos traumático de lo que presumía, en buena medida porque «junto al chef Pedro Nel todos los días aprendo cosas nuevas, me aporta y, sobre todo, permite que me desarrolle profesionalmente: me ha abierto su casa y eso es de agradecer».

Del comensal de Etéreo destaca que «le da valor al buen gusto, aprecia el trabajo y sabe distinguir la calidad del producto». Y también elogia, superando atavismos, «el excelente trabajo de sala que distingue a este restaurante», un conjunto de profesionales que forman parte del equipo y saben llevara a la mesa todo lo que se cuece en la cocina.