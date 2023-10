Los difíciles años de las posguerras, la propia y la mundial, y el alumbramiento de una galería de agua en el sur de Tenerife alimentan la historia de Guad, obra de Alfonso García Ramos, «una novela esencialmente social», en palabras del intelectual Domingo Pérez Minik, quien la define como «una carga explosiva» que perfora «desde lo sentimental e ideológico hasta lo abstracto y lo mágico».

Según Luis Alemany, Alfonso forma parte de un grupo generacional al que también pertenecen Pedro Lezcano, Julio Tovar, Isaac de Vega, Ventura Doreste, Rafael Arozarena, Carlos Pinto Grote o Enrique Lite. «Estos autores tienen en común la forma de abordar el conflicto existencial que supone la vida en las islas en ese preciso instante de la historia, tras la trágica experiencia de dos guerras y tras la secuelas, no menos dramáticas de una posguerra oscura y esterilizadora».

Esta novela describe la lucha por obtener el agua en la isla de Tenerife, la pugna por la supervivencia y la dignidad, y el conglomerado de intereses tejidos en torno a la comercialización de tales empresas. El vigor narrativo, la sobriedad de medios y la elusión de un fácil costumbrismo confieren una notable calidad a esta novela, de interesante valor testimonial y también humano.

En sus primeras declaraciones tras concederle el premio, entrevistado por el periodista Juan Cruz Ruiz, Alfonso García Ramos afirmaba que Guad «narra la vida en una galería de agua y en torno a ella la peripecia individual de unos veinte personajes enmarcados en la panorámica de la vida social de Tenerife en los años posteriores a la Guerra Civil», una novela cíclica en la que cada personaje se va desnudando y confesando, trasluciendo la vida de la posguerra, el tiempo de la retórica triunfalista, de la frustración de una generación marcada por el hambre, el estraperlo, el hastío.

La novela, reconocida con el premio Benito Pérez Armas 1970, se inicia con la arribada de Juan a Santa Cruz de Tenerife, a bordo de un correo que había partido de Bilbao, liberado después de estar preso tras la contienda civil, y ya entonces se retrata cuál era su triste realidad: «(…) apenas llevaba dinero para dos malas comidas».

En el muelle lo aguarda su amigo Florentín, y Juan observa desde la borda «cómo alzaba por encima de la cabeza una botella de vino», a manera de recibimiento. Tal era su estado que su compadre no puede por menos que decirle: «Traes mala cara, Juan, como de difunto, pero con una buena comida, unos buches de vino y una hembra para rematarla, ya verás cómo te salen los colores». Y su respuesta es simple, natural: «Un poco de comer no me vendría mal después de tanta hambre y revoltura». Y el lugar al que se encaminan tiene nombre propio, La Nasa, donde espera una hartada de «papas fritas y pescado».

Los personajes de la novela suelen encontrarse en una «taberna marinera a la que se llegaba un poco a trasmano del centro (...) por callejones donde bullían soldados, marineros, estudiantes y prostitutas». Y se describe cómo en sus mesas tenían lugar reuniones con camaradas, «cuántas zozobras por los compañeros detenidos, cuántas alegrías cuando se ganaba una huelga», mientras el mozo volvía «con otra botella de vino y una bandeja de pescado».

De un sacerdote describe el autor que «se sentía feliz con los malos guisos de su barragana», mientras había a quienes en la galería les iba bien. «Viviendo en el chamizo y comiendo lo que cocinaba el maquinista había ahorrado algunas pesetillas. Ahora vivía en La Punta y le vendía el pescado al viejo de Santa Cruz».

Los bares eran punto de encuentro donde recoger firmas en apoyo a la huelga, «la animada barra en torno a la que se repartían whiskys, abrazos, felicitaciones y vivas al Club» (el Tenerife). En tal estado de cosas, don Roberto, propietario de la galería, combatía esa sensación agarrado a «un whisky con sifón, luego otro. Resucita a un muerto y regula la presión. El peligro es que se calienta el pico y no para uno de llenar vasos», mientras en un duelo, «los hombres tenían caña y a las doloridas de aposento no les faltaba café».

A manera de epílogo, un personaje recuerda «las alegres mañanitas gomeras cuando ibas con la madre a lo del guarapo, y hasta te chasquea la lengua con la memoria de su sabor dulce y fresquito». Y relata cómo «la madre se daba buena maña para prepararlo y también tenía buena mano para curar los quesos y dar el punto al almogrote». Y con un sabor nostálgico dice: «Si tuvieras ahora uno de esos potajes de berros con los pedazos de tocino bailando entre papas y hierbas. Aquello sí que eran tiempos», concluye.