Los premios Beyond Luxury Awards han reconocido las excepcionales experiencias que los hoteles más icónicos del mundo ofrecen a sus huéspedes. Entre todos los premios se ha entregado el Mejor Desayuno de Lujo, que se puede disfrutar en Mallorca.

Así es el Mejor Desayuno de Lujo del mundo

El Hotel del Mar, de la marca de hoteles de lujo Gran Meliá, ha destacado por su exclusiva oferta gastronómica; concretamente por su desayuno de 5 etapas que ofrece la chef con estrella michelín Marga Coll. Entendiendo la gastronomía como parte esencial de una experiencia de lujo, este desayuno va más allá de lo convencional, ofreciendo una propuesta gustativa y sensorial de más de dos horas de duración, que realiza un exquisito recorrido por la gastronomía balear.

El desayuno consta de frutas texturizadas, embutidos y quesos excepcionales, pan moreno, empanadas, cocarrois, vinos selectos y, para terminar, los dulces típicos más deliciosos: ensaimadas, cocas de patata, cremadillos y cuartos, con vino dulce e infusiones caseras.

Horarios y precio del Mejor Desayuno de Lujo

Para disfrutar del Mejor Desayuno de Lujo del mundo no se necesita estar hospedado en el Hotel del Mar. Se puede disfrutar de la experiencia reservando desde la web del hotel. El precio es de 66 euros por persona y los horarios del servicio son de 9 a 11 horas.

Otro hotel de Baleares premiado

El Hotel Villa Le Blanc, ubicado en Menorca, ha recibido el galardón al Mejor Diseño Interior; donde el jurado ha destacado su respeto por el entorno, tomando como base la sostenibilidad, y su integración con el Mediterráneo. Inaugurado hace un año, tras llevar a cabo un proyecto de reforma diseñado por el estudio de arquitectura de Álvaro Sans, el hotel se ha convertido en un refugio de lujo junto al mar en el que los huéspedes disfrutan de una experiencia única, en la que la cultura y gastronomía de Menorca están muy presentes. Villa Le Blanc ha sido, además, incluido en la lista 10 Best List by Beyond Luxury Awards, que hace una exhaustiva selección de entre los mejores hoteles de lujo.