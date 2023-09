Los puercos de Circe (Taller de Ediciones JB, 1973), obra de Luis Alemany, es una de las novelas más relevantes de lo que se ha denominado narrativa canaria de los años setenta, y constituye un sobresaliente intento literario que intenta ahondar en el conocimiento del ser insular. En palabras de Juan Cruz, «se adentraba en la vida provinciana de una sociedad burguesa» y lo hacía de una manera «mordaz, atrevida, iba al tuétano de aquella ciudad burguesa (Santa Cruz) y la exponía como si estuviera secando al sol sus vísceras».

Esta novela construye la cotidianidad pesarosa de la vida en una Isla, el aspecto dramático que provoca: «En ella se hunden, se anegan en el tedio y en la abulia todos los seres que la pueblan». La ironía se liga de modo indisoluble a la crítica y su presencia se hace evidente en la obra, cuajada de humor –sólo se puede hacer humor de aquello que se conoce bien– y sarcasmo, elementos que avivan la crítica a la sociedad isleña.

La gastronomía hace acto de presencia ya desde el inicio de la novela: «Sobre la camisa terriblemente arrugada del camarero una gota de grasa, aún húmeda, le recuerda los vasos de whisky derramados ha un rato en el cabaret». En aquel ambiente, una furcia pelirroja «abre mucho los ojos para comer cada bocado, como si hiciera mucho tiempo que no ve un bistec o unas papas fritas o esas hojitas de lechuga y esas rodajitas de tomate», referencia a un plato al uso. Es una imagen de Casa Felisa, el lugar donde el grupo de protagonistas vive sus noches de juerga y amanecida. Y no importa «que las servilletas sean de papel, que los camareros vayan en mangas de camisa o que traigan los vasos cogidos por el interior del cristal», aduce José Luis. Casa Felisa, «con su aceite chisporroteando en la cocina, con su olor a desinfectante en los rincones» es para Rafa «el Drugstore de la ciudad». Y una reflexión sobre el duro oficio de la restauración: «Hasta la mesa del pequeño cuartito llegaban los ruidos y los olores de Casa Felisa, las mismas voces de los camareros y los cocineros que no se sabe a qué hora dormirán».

El perfil femenino en esta obra se mueve –amén de las furcias– «entre el Club Náutico y el Casino y la terraza del Atlántico y la suntuosa puesta de largo y los bailes de Carnaval y el aperitivo en los bares de moda». Una imagen evidente de la diferenciación social: «Alrededor de la mesa redonda de la cafetería elegante el grupito de muchachas de dieciséis y diecisiete años (…) beben de los vasos de coca-cola, de las tazas de cafés, de los tés, de los refrescos, con las piernas cruzadas».

Del bar del Club Náutico, esta escena de hombres: «El camarero atiende detrás de la barra, una cerveza, que esté fría, ¿eh?, bien fría, un whisky, otro whisky (...) Sintiendo en la palma de la mano que ahora rodea el vaso, el frío rotundo de la cerveza helada».

En plano doméstico, en el comedor del piso de José Luis, encuentro de parejas: tres mujeres beben en un tresillo: Marta ginebra, Cristina whisky y Rosa Mary coca-cola. «La mesa del comedor cubierta por un mantel blanco casi oculto por platos, fuentes, bandejas, algún vaso, unas botellas, en plan de picar, ¿eh? (...) Platos con manises y con almendras y con aceitunas encima del televisor».

Alemany retrata el sabor gastronómico más popular en Santa Cruz: «(…) los restaurantes del lado izquierdo de la carretera a los que se termina llevando a cenar a los clientes inesperados que resultan campechanos y simpáticos, con camarones y lapas y cangrejos y almejas y sardinas y calamares y pulpos». Y San Andrés, también La Rambla, están presentes en la particular jerga del chachón: « (…) y noh mandamo mudal lo cuatro de tenderete ma chachone quer caraho, a San André a mandahno uno tanganaso (…) ar mediodía unah servesita con la gente, ¿no?, (...) ahí por debaho de la Rambla, loh berberechito».

Entre la oferta culinaria, «aquel restaurante al aire libre (...) le pareció cómodo y agradable, sin que tal vez reparara en que fuera demasiado caro».

Del distrito universitario de La Laguna, el autor enumera lugares de ocio que son reconocibles: «(…) la misma gente que bebe y fuma en La Carrera (…) en los grupos del Brasilia (…) pululan, se sientan, se levantan, entran y salen del Alaska, de Artillería, del Dos y Una».

Cuando el camarero trae las copas que acaba de pedir Manolo, «¿nos tomamos la arrancadilla, Rafa?, bueno, sí, sirviendo el coñac, Carlos III, el cointreau, limpiando después, antes de retirarse, las migas del mantel, recogiendo las tazas de café ya vacías (…)». Y la sentencia: «Los vasos en los que reposa el whisky son feos, tristes, sucios y grises».

La cotidiana pesadumbre.

Una pluma afilada, irónica y mordaz

Luis Alemany Colomé nació en 1994 en Barcelona, durante un viaje de la familia a esta ciudad, aunque siempre residió en Santa Cruz de Tenerife. En Barcelona estudió Medicina, pero regresó al finalizar el primer año y se matriculó en la Universidad de La Laguna, donde hizo la Licenciatura de Filosofía y Letras, especializándose en Filología Románica. Fue profesor de la Facultad de Filología de la ULLdurante casi veinte años, también impartió clases en las universidades de Sevilla y de Rouen (Francia), como profesor de Literatura Francesa y Española. Dramaturgo, narrador de novelas y cuentos, ensayista y articulista en distintos diarios, en 1961 se adentró como autor en el mundo del teatro, una faceta literaria por la que siempre mostró un acusado interés, tal y como avala su labor como director escénico e investigador teatral. Pero son numerosas las inquietudes que ha desarrollado y los ámbitos culturales que ha recorrido una personalidad como la de Luis Alemany, como quizá también sirva de ejemplo el que haya obtenido, entre otros reconocimientos, premios como el Santo Tomás de Aquino de cuentos, en 1963, con la obra Las cuarenta pesetas, así como también en 1964 el Premio Jauja con el cuento El indulto. Asimismo ha sido galardonado por el Aula de Cultura del Cabildo de Tenerife (ensayo), Leoncio Rodríguez (periodismo) –que afirma ha sido uno de sus reconocimientos más mportantes; el premio teatral Ciudad de La Laguna (1987), Mencey de las Artes de Literatura y en 2012, el Premio Canarias de Literatura. En el verano de 1966 había escrito Los inquietos, de la que Ediciones Idea publicó una reedición