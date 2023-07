El origen de sus ancestros por vía paterna se remonta hasta un guanche cristianizado tras la conquista castellana con el nombre de Miguel Rodríguez, en los llamados bandos de paces, en la comarca de Agache. El apellido Machín proviene de Fuerteventura, de su abuelo materno, emigrante a Tenerife, donde trabajó muy duro en las galerías de agua.

Ángel Rodríguez Machín, candelariero de Araya, es el mayor de tres hermanos y asegura que siempre fue un niño «muy obediente, noble y disciplinado», tal y como se esperaba del primogénito.

A finales de la década de los 50, su madre, recién casada, abrió una tienda en Taco, por debajo del conocido cruce, y allí se crió hasta los 14 años. Recuerda cómo desde bien temprano llegaban los camiones cargados con la verdura, se vendía también el aceite a granel y el petróleo para las cocinillas, además de granos, fruta... «Yo era un fiera para las cuentas; sumaba rápido, de cabeza».

Una de sus pasiones era ir a las charcas en busca de ranas y lagartos, que abría y diseccionaba para después coserlos, como un cirujano. «Quise ser médico», confiesa, pero nunca le alcanzó la nota y cuando salió del cuartel se matriculó en Empresariales con la idea de dar el salto a Enfermería, pero no lo logró, y trabajó de celador, como su padre, durante cinco años mientras seguía estudiando.

Pero Ángel no quería que sus padres lo mantuvieran. Le rondaba la idea de montar un negocio y a mediados de los 80 se decidió por abrir una tasca en una cuevita de Araya, por encima de la autopista, a la que bautizó con el nombre de El Tagoro. «Me tiraba mucho el concepto de La Oficina, en La Laguna, lugar de tertulias entre vinos». De sus vivencias en Gran Canaria, importó los pejines, el pulpo seco y el chorizo de Teror, quemados con alcohol, y también servía quesos con cobertura de pimentón, por entonces desconocidos en la Isla. Abría por las tardes. Aquello era una afición a la espera de acceder a Enfermería, pero el tiempo iba pasando. «Contraté a una cocinera, mientras yo atendía a la clientela», y lo hacía desde una máxima: sólo producto canario. El primer vino embotellado que descorchó en su tasca fue El Grifo, de Lanzarote, un afrutado que cautivó el paladar de la gente.

Lo de archete viene de archetar, que significa construir en forma de bóveda (del francés archet, arco), una voz que repetían los mayores que acudían a su tasca: «Bonito archete», comentaban entre vasos de vino y enyesques. Y fue así como la sabiduría popular dio nombre al que después se convirtió en uno de los restaurantes más reconocidos de la Isla.

Ángel ya había recorrido lo suyo cuando se empezó a poner en boga eso de producto de kilómetro cero. Recuerda que con las papas antiguas de Canarias, entonces conocidas como bonitas o de color, organizaba jornadas. «Con cada variedad hacía un plato». La prensa se hizo eco y la Asociación de Papas Antiguas lo fichó para su proyecto de en pos de la Denominación de Origen, que entraría en vigor desde octubre de 2012.

Siempre fue muy cuidadoso y curioso con el producto de temporada. El pulpo que servía Ángel se cogía con bichero, el de nasa siempre le gustó menos, «era más duro», dice. Otro de sus platos emblemáticos, las chuletitas de conejo salteadas con papitas negras, como también los chocos, el carpaccio de papa negra con jareas de vieja... guisos que nunca faltaban. Ese espíritu lo llevó a montar unas jornadas del atún –ahora tan recurrentes– o las del pescado salado, con bacalao, cherne, jareas... «Llamaba a mis tías de Lanzarote que me indicaban cómo prepararlas», además de las de la batata. «Planté hasta siete variedades en una huerta de mi propiedad que me sirvieron para elaborar un menú: ensaladilla, mazapán o flan...». Y eso a principios de los 90.

El Archete como tal se abre el 29 de junio de 1984. Por entonces oficiaba en la cocina el chef Padilla –que trabajó junto a Fermín Puig en La Riviera– con quien Ángel organizó sus primeras jornadas de cocina canaria, ya creando platos como los rollitos de puerros con salsa de queso de Lanzarote, el pastel de batata con bacalao, tomatitos cherry marinados con albahaca, los revueltos de morcilla... «Ya habíamos dado un salto de calidad, pasando de una modesta tasca a una cocina más elaborada».

Recuerda con orgullo que en 1993 trajo a Tenerife, concretamente al Casino, a estrellas Michelin como Jean Luc Figueras, Carlos Gaig, además de Juan Gálvez (El Patio) y Carlos Gamonal, junto a Fermín Puig, y posteriormente, ya en El Archete, al pastelero Oriol Balaguer con un menú exclusivo de postres, 16 platos salados y dulces. «Se hacían cositas», confiesa con melancolía este agitador, un impulsor de ideas y proyectos.

El sueño de El Archete se convirtió en pesadilla cuando el constructor Antonio Plasencia bloqueó el acceso al restaurante y tras un largo contencioso obligó a su cierre definitivo. «Fue una injusticia. Me vine abajo», confiesa un apesadumbrado Ángel.

Tras ese duro revés, animado por su familia, se mudó a Casa Valentina, un local en la zona de Santa Ana (Candelaria), donde volvió a avivar los fogones, pero sufría con el hándicap del aparcamiento. Allí estuvo 3 años, hasta que le surgió la oportunidad de subir de La Laguna, a la calle El Remojo. Paradojas de la vida, en esta ciudad húmeda y lluviosa logró el reconocimiento de un Sol Repsol. Pero en el año 2016 echaba la persiana. «Todo lo que padecí diez años atrás me pasó entonces factura y caí en una depresión». Estuvo en tratamiento médico, luchando consigo mismo, y al recuperarse ya se sentía desencantado.

Lo cuenta desde su finca en Araya, la vista y el corazón jugando con la línea del horizonte. Ahora, con el tiempo entre sus manos, Ángel se dedica a agasajar a pequeños grupos. Para hoy, sábado, va a preparar un cochino negro de 30 kilos, desde una sopa de melón con pepino y chicharrones; una ensalada con manzana; una fajita de cochino; un bol de verduras; las papitas... Esa es su felicidad.