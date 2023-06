Si has intentado hacer helado casero y te han quedado "cristales de hielo", aquí te mostramos algunos trucos para que te salga perfecto. Hacer helado en casa es mucho más fácil de lo que puedas imaginar. Y aquí te enseñaremos algunos trucos para que te queden perfectos, solo tienes que pensar en tus sabores favoritos y a disfrutarlos.

Existen dos opciones para hacer helado en casa: con heladera o sin ella. Las heladeras eléctricas son útiles para evitar la formación de cristales de hielo al mover constantemente el helado. Sin embargo, ten en cuenta que si agregas demasiados ingredientes líquidos a la heladera, obtendrás un sorbete o un helado de hielo en lugar de uno cremoso. Las heladeras no hacen milagros, pero si seleccionamos los ingredientes adecuados, lograremos helados cremosos.

La leche, los zumos y otros líquidos formarán cristales de hielo al congelarse, así que ¿cómo lograr helados con una textura cremosa? Utiliza ingredientes más grasos, como nata, leche de coco o queso crema. La nata es un ingrediente básico que los maestros heladeros utilizan para crear helados, pero también puedes sustituirla por leche de coco para opciones veganas, ya que esta se solidifica al enfriarse.

Una vez que hayas preparado la mezcla, introdúcela en el congelador y "mueve" el helado cada 45 minutos. Puedes hacerlo con varillas de cocina o con una cuchara. De esta manera, evitarás la formación de cristales de hielo. Luego, vuelve a guardar el helado en el congelador y repite la misma operación después de dos horas o dos horas y media. La textura del helado se irá endureciendo, pero si ya lo has removido antes, apenas tendrá cristales de hielo. La clave está en congelar el helado hasta que tenga aspecto de crema y no de líquido. Si parece líquido, no obtendrás un helado cremoso ¡Disfruta de tu delicioso helado casero!

Helado de yogur con arándanos

Es tan fácil como congelar yogur con fruta. Aquí te proponemos unos polos, a los que añadiremos azúcar avainillada y arándanos (puedes sustituirlos por otros frutos rojos que te puedan gustar más). Naturales y riquísimos.

Ingredientes:

4 vasos de yogur griego cremoso

3 cc de azúcar de vainilla o avainillada

100 g de Arándanos

Preparación:

Mezcla los yogures con el azúcar de vainilla. Lava, seca e incorpora los arándanos. Vuelca la mezcla en unos moldes de polo y mete al congelador una hora y media. Saca del congelador, coloca los palitos en el centro y vuelve a congelar otra hora y media más. ¡Y a disfrutar!

Helado de chocolate

Es el clásico de los helados y nunca falla aunque haya multitud de recetas para hacerlo. Hay innumerables recetas para elaborarlo pero te vamos a mostrar una en la que no hace falta tener heladera, solo deberás tener un chocolate de muy buena calidad.

Ingredientes:

medio litro de agua

1 cuchara sopera de azúcar glas

125 g de chocolate para postres

250 g de cata para montar

1 cuchara sopera de azúcar de vainilla

3 yemas de huevo

Preparación:

Pon en un cazo el chocolate partido en trozos con el agua, el azúcar y la vainilla azucarada. Caliéntalo a fuego suave hasta que se deshaga y remueve bien con una cuchara de madera hasta obtener un líquido espeso. Deja que cueza sólo unos segundos para que no se queme.

En un bol grande pon las yemas, bátelas ligeramente y luego mézclalas con el contenido del cazo. Deja que se enfríe. Cuando la mezcla se haya enfriado, agrega la nata montada de forma que quede bien incorporada. Vierte esta mezcla en un molde y métela en el congelador. Déjala unas 3 horas. Puedes sacar de vez en cuando y remover para que no se formen cristales de hielo. Pasado este tiempo, sácalo, moldéalo en bolas y sírvelo en copas. Puedes acompañarlo como más te guste: con frutas, nata, barquillo o frutos secos

Helado de galletas de Oreo

No hace falta tener una heladera para elaborar este helado que gusta a todo el mundo. Es súper fácil de preparar y es puro vicio.

Ingredientes:

120 g de galletas Oreo

2 yemas de huevo

90 g de leche condensada

200 ml de nata para montar

50 ml de leche

1 ml de extracto de vainilla

Preparación:

Montando la nata. Nos será de ayuda hacerlo en un bol previamente metido en la nevera para que esté frío, igualmente cuanto más fría esté la nata mejor montará.

Picamos las galletas con una trituradora dejando algunas para la decoración final. En el vaso de la batidora echamos las yemas de huevo, la leche condensada, la leche entera, la vainilla y la mitad de las galletas Oreo picadas. Trituramos bien hasta obtener un compuesto homogéneo.

Volcamos sobre un recipiente grande y añadimos la nata que integraremos, ayudándonos con una varilla, con movimientos envolventes para que nos quede una mezcla cremosa.

Echamos en un táper o en un recipiente apto para meter al congelador. Una vez dentro del congelador, tendremos que ir batiendo la mezcla cada 2 horas para que no se formen cristales de hielo. Dejamos en el congelador durante 6 horas.

Helado de mango y arroz con leche

Solo necesitas tres ingredientes para preparar este helado porque ya tiene azúcar suficiente y el arroz con leche, además, le aporta cremosidad.

Ingredientes:

2 tarrinas de arroz con leche

2 piezas de mango

1 chorrito de bebida vegetal de arroz

Preparación:

Pelamos y troceamos los mangos. Los ponemos en un recipiente y agregamos el arroz con leche y la bebida de arroz. Trituramos bien con la batidora y metemos el resultado en el congelador durante una hora. Sacamos, removemos y volvemos a meter una hora más. Repetimos la operación, dejamos una hora más y ya podemos sacar para disfrutarlo.