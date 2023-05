Los potajes son en Canarias toda una institución culinaria. Son caldos en los que se mezclan verduras, legumbres y carnes. Las variantes del potaje son muchísimas, incluso, se podría decir que hay tantas recetas de potaje como hogares. En Canarias ha sido a lo largo de la historia un plato muy recurrido, sirviendo tanto de plato único, como de primero antes del plato principal. Y son muchos los que se rinden a mezclar unas cuantas cucharas de gofio con el caldo lo que se llama gofio escaldado o escaldón.

Hoy queremos enseñarte una fácil, riquísima y completa receta del tradicional potaje de berros muy típico de la mayoría de las Islas Canarias, sin embargo, es en La Gomera gonde -según muchos entendidos- se encuentra el verdadero templo del potaje de berros.

Hay restaurantes que te lo sirven en un gran mortero de madera, donde previamente se han majado ajos y perejil. Todo un placer para el paladar, sobre todo si además el tiempo acompaña, es decir, que "hay fresquito". Es en invierno cuando más potaje se consume y quizás sea por su aporte calórico o porque sabe realmente bien cuando se sirve en la mesa bien caliente.

La preparación del potaje de berros varía ligeramente según cada cocinero y familia, pero en general, los ingredientes principales incluyen los berros, papas, calabaza, cebolla, costillas, judías, ajo, aceite de oliva y sal. El potaje se cocina a fuego lento, permitiendo que los sabores se mezclen y se intensifiquen.

Si no lo has probado, te recomendamos que sigas esta receta paso a paso. No te arrepentirás.

Ingredientes

1 manojo berros

1/2 pimiento

1 o 2 piñas de millo

1 bubango mediano

100 gramos de calabaza

200 gramos de judías pintas (en remojo desde la noche anterior)

300 gramos de costillas saladas (en remojo desde la noche anterior)

4 o 5 cucharas de aceite de oliva

1 cebolla mediana

5 dientes de ajo

1 cucharadita de cominos molidos (opcional)

Cilantro

Perejil

3 papas medianas

1 litro y medio o 2 de agua

Preparación

En una olla echamos el agua, las costillas y las judías, sin añadir más sal a la receta ya que las costillas contienen aún sal aunque las hayamos dejado en remojo desde la noche anterior. Si hay que rectificar de sal siempre tendremos tiempo antes de retirarlo del fuego. Añadimos el aceite, la calabaza, el bubango cortado en dados más o menos grandes y el pimiento también. Lo llevamos al fuego y cuando rompa a hervir echamos la cebolla cortada en cuadrados y las piñas de millo cortadas en tres o cuatro trozos.

Mientras, lavamos muy bien el manojo de berros y lo picamos lo más fino posible (aquí reside parte del truco de que nos quede bien bueno). Pelamos las papas y las troceamos.

Aplastamos un poco toda la verdura que teníamos en el caldero para espesar algo el caldo (pero sin pasarnos) y metemos los berros y las papas. Dejamos cocer durante unos 20 minutos más a fuego medio bajo (lo suficiente como para que haga chup-chup). Si en este punto vemos que nos hemos quedado algo cortos con el agua, le podemos añadir más.

En un mortero o maja de almirez, ponemos los ajos, cilantro, el perejil y el comino molido y hacemos un majado bien trabajado.

Cuando veamos que las papas ya se deshacen con solo pincharlas con un tenedor, es momento de añadir el majado. Dejamos hervir unos minutos más y apagamos el fuego. Y listo. ¡Que disfruten!