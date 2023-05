Aunque reconoce que de pequeño no le gustaba nada vendimiar y se ponía pejiguera cuando llegaba esa época, el tiempo –siempre tozudo– terminó por decantarlo hacia el viñedo. «Por aquel entonces no se utilizaban cajas para recoger la uva, sino bolsas de plástico;las jornadas eran agotadoras; tampoco las tareas en bodega estaban tan mecanizadas como ahora», explica tirando de memoria Juan Francisco Fariña, propietario y alma mater de la bodega Los Loros (D.O. Valle de Güímar).

Precisamente hoy, sábado, se celebra a nivel nacional el Día del Vino de D.O. bajo el lema Denominaciones de Origen, patrimonio colectivo, una cita que contempla diferentes actividades y un brindis simultáneo, a las 12:30, que en Tenerife tendrá lugar en el Mercadillo del Agricultor de Tacoronte, el Mercadillo del Agricultor y Artesano de Tegueste, el Mercado de La Laguna y el Mercado Nuestra Señora de África en Santa Cruz. Y acaso esta bodega ejemplifica ese tránsito desde el granel al vino embotellado, una revolución y salto de calidad que daba el sector a partir de la constitución de los Consejos Reguladores: la profesionalización. Juan Francisco rememora sus orígenes, que se remontan a su abuelo y por herencia a su padre, Antonio Fariña, de oficio carpintero, «quien en sus terrenitos de Arafo plantaba de todo, pero manteniendo también las antiguas parras». Era ese tan extendido modelo de agricultura de fin de semana, el de una producción dirigida al autoconsumo y concebida como un complemento para las economías familiares. Lo cierto es que con ocasión de una próspera vendimia, y gracias a la aceptación de aquellos blancos de la banda Sur, su padre decidió abrir un guachinche junto a la bodega para servir, vía garrafón, aquel preciado excedente. Por entonces, con veintitantos años, Juan Francisco ya había terminado sus estudios de Administración y Empresas, y aunque amagó con la disciplina de Empresariales, caería finalmente cautivado por un curso de cata: el verdadero punto de inflexión en su vida personal y profesional. Aquella ilusión iba tomando cuerpo hasta que en 1999 la familia Fariña decidió constituirse como bodega, al amparo de la D.O. Valle de Güímar y bajo la etiqueta de El Borujo, comercializando desde entonces vino embotellado. En adelante, este proyecto se convierte en el desafío personal de este joven bodeguero quien, siempre atento a la sabia voz de los mayores, pero en constante evolución y aprendizaje, comienza a imprimir su particular sello, en la idea de crear unos vinos capaces de expresar los singulares valores de la variedad, el clima y el territorio. Tras unas cosechas jalonadas de éxitos, Juan Francisco decide en 2012 rebautizar su bodega y sus vinos bajo el nombre Los Loros, en referencia a la localización geográfica, en la carretera de Arafo, y ya plenamente inmerso en el segmento de la exportación. Con una agricultura de base orgánica y unos vinos fermentados en sus propias levaduras, esta bodega ha ido ganándose un prestigio a nivel nacional e internacional, hasta el punto de que Jancis Robinson, la crítica más influyente, incluye uno de sus vinos entre los mejores de una cata a ciegas. Pero sin que el éxito, como el vino, se le suba a la cabeza, él sigue mimando las cepas de listán blanco, albillo, vijariego, listán negro, marmajuejo, gual... para que así los vinos hablen desde la misma raíz.