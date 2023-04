El tinerfeño Eduardo Pelayo, Edu para los amigos –que oficia como cocinero en la lagunera Tasca El Tonique–, no pierde las buenas mañas. Si ya en 2017 estuvo entre los finalistas de la IV edición del Concurso de Bocadillos de Autor by Fripan celebrado en Madrid Fusión, ahora su nombre figura en el grupo de seis aspirantes a conquistar el galardón a Mejor Bocadillo de Jamón Joselito 2023, certamen que tendrá lugar este 17 de abril en el Salón Gourmets.

Los impulsores de este certamen sostienen que, más allá del bocadillo tradicional, la reinvención del bocadillo de jamón pasa por el Salón Gourmets y la convocatoria de este concurso al Mejor Bocadillo de Jamón Joselito, que debe resaltar el impecable y único sabor de este jamón 100% natural y cuyo ingrediente principal debe girar sobre esta joya de la gastronomía española. Puede servirse frío o caliente, pero debe ser sabroso y creativo, y que se pueda degustar tanto en las tiendas Joselito como prepararse en casa con la receta ganadora. Los concursantes tendrán que ser capaces de sorprender a los miembros del jurado, es decir, de reinventar el bocadillo de jamón. Creatividad, jugosidad, ingenio y originalidad de los productos utilizados o la facilidad de réplica de sus creaciones en distintos espacios serán algunos de los aspectos que puntuará el jurado, compuesto por profesionales del sector, cocineros y periodistas. Las bases contemplan la cantidad de 60 g. de jamón Joselito, que será facilitado por la organización. El resto de los ingredientes, incluido el pan que elijan, lo pondrán cada uno de los concursantes, que deberán prever la cantidad suficiente para realizar 6 bocadillos iguales. Se podrán aportar elaboraciones previamente preparadas, como cremas, salsas… No se permite contar con la participación de ningún ayudante. La propuesta del tinerfeño, de nombre Alma atlántica, con pan artesano de remolacha de la panadería El Doradito. Cada bocadillo lleva 60 g. de jamón Joselito, combinado con almogrote, un tomate cherry amarilo aliñado con aceite de oliva virgen, toquito de orégano, vinagre reserva extra de Pedro Ximénez, berros y muhammara, crema de pimientos asados, tahina y nueces. El resto de concursantes son: Bruno De Lahoz , Mollete Joselito- By Lola, de Casa Lola (Valladolid); Juan Antonio Villamor Bocadillo de jamón, foie, alcachofas y mermelada de alcachofas, de Raíz, (Vitoria); Helio Flores Gutiérrez. Bocadillo Salamanca, tierra mía, de Los Álamos Laboratorio Gastronómico Peñaranda de Bracamonte (Salamanca); Juan García Domínguez, Homenaje al jamón, de Kresta, Miranda de Ebro (Burgos) y Chele Martínez-Valero González. Pan schrocchiarella rústico, ensalada de laminado de hinojo, crujiente de alcachofas y perlas de tomate carbonero en AOVE, desde Cabo Palos Taberna (Madrid).