Lleva solo cuatro meses abierto en Canarias, pero el negocio de Tanís Barcala ya ha logrado colar una de sus hamburguesas como una de las mejores del país. Es la historia del All or Nothing Burger de Gran Canaria, que ha posicionado su Ess-a-Burguer en el TOP 15 de España.

Pan Brioche de Juanito Baker, 180 gramos de una carne dry aged de vaca rubia gallega, mouse de crema de queso y jalapeños con sirope de Agave, queso gouda madurado 12 meses, bacon ahumado crujiente, relish de cebollitas y salsa de mil islas son los ingredientes de esta hamburguesa made in Canarias. Aunque se trata del producto que más alto ha escalado en este ranking nacional, no es la primera vez que una hamburguesa vendida en las Islas destaca en el panorama gastronómico nacional. Otras delicias canarias Recientemente el youtuber Joe Burgerchallenge, el mayor experto de hamburguesas de España, publicó una lista con las 50 mejores hamburguesas del país y en ella se reflejan dos del Archipiélago. La primera de ellas está en Tenerife y llega al paladar directa desde Beers, en La Laguna. Esta hamburguesería lleva ya ocho ochos abierta y desde entonces se ha ganado un puesto en el corazón de todos los tinerfeños, los canarios y también los turistas peninsulares y extranjeros. "Gracias @joeburgerchallenge por valorar lo que hacemos y nuestra manera de seleccionar nuestras materias primas. Gracias a todo el equipo que forma nuestra pequeña familia de Beers. Equipo que sigue creciendo", agradecieron desde sus redes sociales antes de la apertura de un nuevo local en Santa Cruz de Tenerife. En la clasificación del youtuber también se encuentra un producto de Gran Canaria: el Rockabilly Burger Bar que tiene cinco locales en la capital grancanaria: En la zona de Venegas; Mesa y López; Puerto; Las Canteras y Centro Comercial Las Ramblas.