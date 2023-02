Los postres que se hacen en una sartén están muy extendidos por toda la geografía nacional, también en Canarias. Muchos de estos postres se elaboran en época de Carnaval, durante toda la Cuaresma y hasta en Semana Santa. Son bastante fáciles de elaborar, muy socorridos y están riquísimos. Dentro de este tipo de postres elaborados en una sartén con aceite para freir una masa que previamente hemos hecho, están las tortitas o tortillas de Carnaval, un postre muy típico de Canarias en estas fechas y que en algunas ocasiones pueden ser una excelente variante de las tradicionales torrijas. Es más, en alguna ocasión, si no contamos con todos los ingredientes necesarios, las torrijas hechas con pan del día anterior, pueden servir para quitarle el gusanillo de los más golosos. En estas fechas, también son típicas las tortitas de batata, con mayor tradición en Gran Canaria.

Aunque como ya se ha dicho, las tortitas de Carnaval es una receta cuyo nombre alude a esta época, cuando se celebran las fiestas de carnestolendas y hasta Semana Santa, lo cierto es que están tan ricas que en muchas casas se hace a lo largo de todo el año.

Ingredientes:

2 huevos

200 gramos de harina de trigo

100 gramos de azúcar

125 ml de leche

1 vasito (de los de chupito) de licor de anís

Ralladura de medio limón

Aceite de oliva o girasol (según los gustos)

Elaboración:

Se necesita un bol grande si vamos a mezclar los ingredientes con una batidora de varillas o de vaso, pero también se puede hacer con un robot de cocina. Lo cierto es que la preparación de la masa es exactamente igual en todos los casos.

Primero, separamos las yemas de las claras de los huevos. Batimos estas últimas a punto de nieve. Después, añadimos el resto de ingredientes, de manera suave y poco a poco hasta obtener una masa homogénea.

Dejamos reposar la masa unos minutos, calentamos un poco de aceite en una sartén: las tortillas deben freírse, pero no puede haber mucho aceite, porque si no se quedarían con forma de buñuelos. Debe haber el suficiente aceite para que no se pegue la masa.

Teniendo en cuenta esto, cuando el aceite esté bien caliente, hacemos las tortillas una a una, vertiendo un poco en la sartén, como algo menos de medio cucharón o un cacito pequeño. Debemos hacerlas por cada lado, hasta que estén doradas. Vigilando el fuego, que no esté excesivamente fuerte, estarán aproximadamente un minuto por cada lado.

Una vez hechas, vamos reservando las tortillas sobre papel absorbente.

Hay quien espolvorea azúcar con algo de canela cuando aún están calientes. También se les puede poner un chorrito de miel. Y se sirven antes de que se enfríen del todo.

Buen provecho.