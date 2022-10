El cachopo es un plato originario de Asturias que se ha convertido con el paso del tiempo en uno de los manjares más solicitados cuando entramos en un restaurante de cocina asturiana, aunque hay otros templos de la gastronomía española que no están dedicados exclusivamente a esta región y que lo tienen en sus cartas. De hecho no son pocos los expertos gastronómicos y los chefs que no están de acuerdo con que dicho plato sea un manjar típico de Asturias más allá de dos generaciones, ahora bien, no hay que dar de lado a un fenómeno social como el cachopo, un término o palabra que ha sido incluido ya por la Real Academia de la Lengua Española (RAE) en la última versión de su diccionario.

Como todo, si los ingredientes son de primera y se cuida su elaboración, el cachopo es uno de esos platos que no defraudan ni por sabor ni por tamaño, pues suele ser contundente. Así que si se anima a visitar alguno de los restaurantes que mencionamos en este artículo hay que ir con bastante apetito. El cachopo y el arroz sostenible, protagonistas en el regreso del Salón de Gourmets Esta exquisitez se elabora a partir de dos filetes de ternera grandes entre los que se colocan unas lonchas de jamón serrano y queso, que luego se pasa por harina, huevo batido y pan rallado para ser frito posteriormente. Aunque esta es la versión tradicional, hay algunos restaurantes que han evolucionado el plato con otros rellenos o guarniciones, sin embargo, hay algo que es del todo innegoociable para un buen cachopo, que debe ser bien grande, bien frito y bien jugoso. En Tenerife hay varios restaurantes que ofrecen en sus cartas el cachopo y uno de ellos es sin duda el Resaurante Fogón Cho Edu que este año se ha alzado con el premio al Mejor Cachopo de Canarias, en un concurso celebrado en Oviedo y que ha contado con una participación histórica de 141 restaurantes. El concurso, organizado por la Guía del Cachopo, constaba de varias categorías: comunidades autónomas, de Madrid, de Asturias, internacional, modalidad vegano, modalidad celíaco, modalidad pescado y mejor de España y del mundo. Fogón Chu Edu se alzó como vencedor en la categoría de comunidades autónomas, concretamente, en la canaria y finalista en la modalidad de carne. Las nuevas palabras del Diccionario de la RAE: obispa, cachopo o poliamor Resaurante Fogón Cho Edu Al frente de este restaurante abierto en 2013 está Eduardo Espasande, natural de Gijón. El establecimiento se encuentra en el municipio de Arafo, cerca del cruce de la autopista del Sur, a su paso por el polígono de Güímar. Es aconsejable hacer reserva. entre las críticas en Tripadvisor podemos leer que tienen "exquisitos platos típicamente asturianos: chorizo a la sidra, champiñones rellenos con salsa cabrales, entre otros, y el insuperable cachopo" u otro cliente que señaló: "Repetimos por segunda vez, está vez acompañado de mis padres, la comida es espectacular haciendo hincapié en el cachopo, la patorra y el picadillo, platos con un sabor fuera de lo normal, tal es así que mis padres reservaron nuevamente para ir esta próxima semana. Si hablamos de la atención la cosa ya toma tintes de sitio único, amabilidad y buen ambiente a raudales". Tasca La Comarca En el restaurante Tasca La Comarca podemos encontrar productos frescos, de calidad. Tienen una carta variada, aunque tienen entre seis u ocho platos inamovibles. Entre ellos, el famoso cachopo, aunque tienen otros platos exquisitos: Ensaladilla de papa negra canaria con alioli casero; Ensalada La Comarca, con salmón ahumado, anchoas y queso fresco y los Tomates ecológicos con anchoas cantábricas o una selección de espléndidos quesos de Asturias; Piruletas de queso de cabra con mojo de cilantro y puerros tostados; Carpaccio de buey con virutas de foie, apio y champiñón y los Choricillos asturianos a la sidra con papas fritas. Además hay platos vegetarianos como el Salteado de tofu ahumado con verduras y salsa de soja y el Milhojas de seitán, verduras y queso ahumado. Y entre sus platos principales cabe destacar el Chuletón de vacuno del país; sin olvidar el pescado fresco del mercado y, por supuesto, el Cachopo "La Comarca" de jamón de recebo y queso semicurado, con papas fritas y pimientos. Tasca Restaurante Sidrería Asturias Se encuentra en el municipio de Tacoronte y en su menú se encuentra la Fabada asturiana, y Fabes con almejas o con langostinos. En cuanto a los platos de carne, además del Cachopo puedes degustar Solomillo al queso de Cabrales o con langostinos entre otros. Además hay platos de pescado como Merluza a la sidra o Merluza a la abuela (aconsejan que sea un mínimo de dos comensales para este plato). Entre las críticas de Tripadvisor hemos escogido tres: "Ir a la sidrería Asturias, supone siempre acertar, el trato, la calidad de la cocina, el lugar, los precios, hemos ido en muchas ocasiones, todo riquísimo, las fabes con almejas, la merluza, los espárragos con salmón..todo delicioso". Otro cliente señaló: "Grata sorpresa hoy. Fuimos sin reserva y el camarero muy amable nos atendió enseguida y nos buscó una mesa. La comida casera 100% con mucho sabor y elaboración cuidada. En nuestro caso unas Fabes con almejas de escándalo y un Solomillo con queso Cabrales top. Chupito invitación de la casa y precios ajustados a la calidad del lugar y cocina. Apuntado en la lista de favoritos. Volveremos seguro". Incluso hay otro comentario que señala sin tapujos que en este lugar se sirve "el mejor cachopo de España" aunque apunta a que "hay que reservarlos con al menos un día de antelación; una fabada increíble. Fabes con almejas, escalopines, merluza, ensalada de aguacate y langostinos...todo a un nivel excelente en un entorno sencillo que enamora. Un must equidistante a la zona metropolitana y el Norte". Tasca El Aljibe Es una tasca abierta en La Laguna desde hace más de 25 años y su nombre se debe a que está construido sobre un aljibe que aún a día de hoy sigue funcinonando. Es un establecimiento que no es asturiano, es más bien de cocina canaria, sin embargo en su amplia carta -que merece la pena degustar y maridar con su selección de vinos- está el cachopo a un precio bastante contenido. En su versión lo rellenan con "jamón ibérico y queso manchego". Entre las críticas en Tripadvisor se recoge que es "uno de los restaurantes con solera de La Laguna. Después de tantísimos años en funcionamiento sigue al pie del cañón. En general, se come muy bien, buena calidad y presentación, precios razonables. Buena carta tanto de platos como de vinos. Muy buen servicio. Enhorabuena por tantos años de andadura", señala el cliente que recomienda "las berenjenas con miel de palma y el cachopo".