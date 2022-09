Nueve de cada diez canarios comemos pan a diario: de trigo blanco, de millo (maíz), de centeno, de espelta, candeal, de cinco u ocho cereales… da igual de qué tipo sea esa maravilla amasada, fermentada y horneada hecha en forma de barra, trenza o bollo, nos gusta y eso se nota. Pero hay uno que gusta muchísimo a los canarios que tienen la suerte de haberlo probado, porque no en todos los lugares se hace esta maravilla culinaria.

A las excelentes recetas de muchos obradores tradicionales, lo cierto es que el pan también se ha convertido en un negocio y por eso vemos infinidad de panes, panecillos o bollitos en cualquier supermercado, incluso el negocio se ha extendido a las gasolineras, eso sí, es evidente que los productos de supermercados y estaciones de servicio son productos congelados o precocinados a los que finalmente se le da un último golpe de horno.

Pero ¿Cómo hacer el mejor pan tradicional canario? A contiuación te lo explicamos:

Ingredientes:

500 gr de harina común

10 gr de sal fina

15 gr de azúcar común

1 cucharada de matalauva

1/2 cucharadita de canela en polvo

10 gr de levadura fresca

300 gr de agua templada

Elaboración:

Ponemos en un bol la harina, la sal, el azúcar, el anís y la canela, mezclamos bien y hacemos un hueco en el centro para poner la levadura desmenuzada, que cubriremos con 3 cucharadas de agua templada. Dejamos descansar 5 minutos hasta que espume, añadimos el colorante alimentario y añadimos el resto del agua. Amasamos con la amasadora durante 5 minutos. Si lo hacemos a mano debemos amasar otros 5 minutos más. Volcamos la masa en la encimera (mesada) enharinada y formamos una bola que pondremos dentro de un bol enharinado, cubrimos con una bolsa plástica y dejamos descansar en un lugar cálido, sin corrientes de aire, durante 1 hora.

Transcurrida esa hora de espera habrá doblado su volumen. Ponemos la masa sobre la encimera y formamos un rulo que cortamos en 8 porciones iguales. Hacemos 4 panes redondos y 4 alargados. Espolvoreamos con harina una bandeja para horno, ponemos encima los panes y cubrimos con un paño de cocina. Dejamos descansar 40 minutos más.

Precalentamos el horno a 220º con calor de arriba y abajo.

Hacemos unos cortes en cruz en la superficie de los panes redondos y un corte a lo largo en los panes alargados.

Cocinamos en horno a 220º dejando solo el calor de abajo durante 10 minutos. Luego ponemos el calor de arriba también y cocinamos 10 minutos más o hasta que estén dorados.

Es un pan que no es ni salado ni dulce, si, no me volví loca, es que lleva sal y azúcar pero no prevalece ni la una ni la otra.