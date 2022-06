Los Tres Teniques, sabor a hogar

La palabra tenique es un guanchismo que se ha mantenido en las hablas insulares para designar a cada una de las tres piedras del hogar antiguo sobre las que se colocaba la olla para preparar los guisos. Y esta voz ha pervivido hasta hoy. No ha sobrevivido, en cambio, aquel tipo de hogar rústico que con la evolución tecnológica ha sido sustituido por nuevas herramientas de cocción. Lo cierto es que ya desde 1984, tenique está incorporada al Diccionario de la Lengua Española con ese significado y, aunque mínimamente, también se ha conservado en la toponimia de cinco islas: en Gran Canaria, Teniques y el diminutivo Teniquillos; en El Hierro con hasta tres variantes: Tíniques, Tíneques y Teniques; en La Palma con dos de los suyos, Tenisque y Tenisca; en La Gomera, Chíniques; y en Tenerife Toniques, como el caso del barranco de Los Toniques, situado en la parte más al sur y cercana a la costa del municipio de Guía de Isora.

A estos lugares hay que sumar, desde hace nada menos que 21 años, al Mesón Los Tres Teniques –nombre que fue sugerido en su día por el recordado periodista, escritor y gastrónomo José H. Chela y adoptado por Daniel padre–, ubicado en pleno corazón de la capital tinerfeña, en la calle Emilio Calzadilla, donde se custodian los sabores de una cocina de marcada raíz tradicional, la de toda la vida –esa que hierve desde el origen–, que es también valiente en la defensa de lo clásico frente a tanta revolución como se ha vivido de un tiempo a esta parte en el mundo de los fogones pero que, sobre todo, desprende un aroma profundamente sincero, cercano al comensal y al producto, el protagonista, y alejado de ese brillo –en muchas ocasiones narcisista– de los chef estrella.

Heredero de la forma de entender la cocina que le transmitió su padre, pero imprimiéndole su particular jeito, Daniel Serafín Foley recita la carta como lo haría con la alineación del CD Tenerife y sosteniendo siempre una columna vertebral. Entre los titulares, quesos herreños ahumados o el curado de Palencia; los platos de cuchara (judiones de La Granja, rancho canario, etc.) amorosados por la mano de Maribel; ensaladas diferentes, tanto que la gente no para de preguntar dónde está el secreto cuando Manuel recoge los platos. «De los momentos malos aprendí a nadar en mares revueltos», confiesa Daniel, quien ofrece un sabroso calamar sahariano o el gustoso pescadito frito (cabrillas, sardinillas, chicharros), mero, cherne y el sempiterno pulpo, con el patudo de fondo. Las carnes acomodan una sólida medular (cordero lechal, rabo de toro, carrilleras, tibón o secreto) y para los minutos finales, tocino de cielo, crujiente de hojaldre, flan, quesillo...

De vez en cuando participan un arroz con bogavante, gamba roja o carabineros, salidos de la plancha, y también la singular carne de cabra, «bien preparadita». En suma, mucho sabor a hogar.

«(Calle Emilio Calzadilla, 21, Santa Cruz de Tenerife; teléfono: 922 29 32 32; horario: de lunes a jueves, de 13:00 a 17:00; viernes y sábado, de 13:00 a 17:00 y de 20:00 a 00:00 horas; cerrado los domingos).