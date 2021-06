Conscientes de que el éxito en el mercado nacional no garantiza abrirse un hueco en otros países donde los consumidores tienen gustos diferentes, empresas andaluzas han lanzado productos con sabores y certificaciones enfocados a esos clientes y adaptados a una demanda al alza de alimentos ecológicos.

Aceitunas rellenas con salmón y limón dirigidas a los países del Este de Europa o aromatizadas de curry, piña o cereza, con destino a Rusia y Corea del Sur; refrescos artesanales de jengibre para Estados Unidos y Canadá y las tradicionales tortas de aceite, pero saladas y con sésamo que gustan en China, son algunos ejemplos.

En los países árabes se vende más aceituna negra que verde, y hay mercados donde se demanda más la variedad hojiblanca, como Italia, que la manzanilla, que se vende mucho en EE. UU., ha explicado a Efe Manuel Pérez, director comercial del grupo Dcoop, cuyas ventas al exterior suponen más de la mitad de la facturación.

Mientras que en España el relleno más popular de aceituna es el de anchoa, en el internacional gana el de pimiento, y en países del Este, principalmente en Rusia, agradan con salmón y limón.

Más allá de nuestras fronteras, el aceite de oliva virgen extra (AOVE) gusta con sabor suave y afrutado, sin "grandes picos" de picor o amargor, que en el mercado nacional son atributos considerados positivos, ha apuntado Pérez, que ha añadido que cada vez se demanda más producto ecológico, sobre todo en los países escandinavos y Alemania.

Apuesta por la innovación

La empresa cordobesa Aceitunas Torrent, con presencia en más de 50 países, ha desarrollado dos líneas de aceitunas aromatizadas con envase individual sellado al vacío, sin líquido, para los mercados internacionales, según han dicho a Efe fuentes de la empresa.

Oliva Clan incluye aceitunas con aroma a chocolate, fresa, anchoa o pizza y ya está presente en países del golfo Pérsico, donde el consumo de aceitunas está muy extendido entre los niños.

The Coolives, que se dirige a países tan dispares como Rusia, Estados Unidos o Corea del Sur, entre otros, brinda al público adulto aceitunas con aromas a curry, mojo picón, piña, cereza, coco y trufa, además de las tradicionales.

Dificultades que superar

Pensar en algo dulce con AOVE en algunas culturas ha sido "una dificultad que superar" por parte de la empresa sevillana Inés Rosales, así como explicar "algo que no existe en ningún lugar del mundo", pues la torta de aceite "no es ni una galleta, ni un snack ni un cracker".

La Torta Original, que se elabora desde 1910 con la misma receta, es la más demandada en todos los mercados internacionales, pero va "tomando peso" la Torta con Naranja, caso del consumidor inglés, la de Aceite con Romero y Tomillo en el mercado alemán o la de Sésamo y Sal Marina en China, han explicado a Efe desde el departamento de Ventas.

Certificaciones a medida

En el mercado americano, Inés Rosales ha creado una filial para atender las demandas de los clientes, no solo con variedades sino con certificaciones a medida como los sellos Kosher, dirigido a la comunidad judía, y producto NO GMO (no modificado genéticamente).

La firma Embutidos Carchelejo (Jaén) ha adaptado asimismo sus productos al tipo de consumo Halal, respetuoso con los principios de la religión árabe.

Por su parte, la empresa de bebidas Indi Essence, con sede en Sevilla y centro de producción en Cádiz, elabora refrescos ecológicos certificados, con Dinamarca, Suecia, Alemania, Canadá y Estados Unidos como principales mercados.

Su responsable de Exportación, Enrique Soto, ha afirmado que en el Norte de Europa gusta la tónica de fresas, y en EEUU y Canadá, cuentan con una línea de jengibre con mucha demanda.

La importancia del envase y el etiquetado

Con el objetivo de facilitar a las empresas su posición en los mercados, la empresa pública Extenda analiza la situación de la marca, el potencial que tiene para ser única y da directrices en aspectos que van desde el logo, al nombre, la web, el embalaje o las redes sociales.

Su consejero delegado, Arturo Bernal, ha destacado a Efe varios casos de éxito de adaptación al mercado, como el de Patatas San Nicasio (Córdoba) -empezó como churrería casera y está presente en más de cincuenta países-, que creó un envase traducido a varios idiomas que sitúa las patatas fritas en un segmento prémium.

La firma de cosmética Instituto Español (Huelva) cuenta con líneas adaptadas a China y Estados Unidos. Para adaptarse a la regulación de Japón, modificó una fórmula -un conservante- y en Latinoamérica comercializa formatos pequeños de geles y lociones corporales que en España -donde se vende más el tamaño familiar- se emplean para viajes o en promociones.EFE