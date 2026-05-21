Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeCD TenerifePlus Ultra CanariasBarco más bonito del mundoSanta Cruz, Capital Española de la Gastronomía 2027Estafa de parcelas en Tenerife
instagramlinkedin

Crítica de cine

Crítica de 'Love me tender': la interpretación de Vicky Krieps destaca en este melodrama sólido y duro

Poco de lo que explica la letra de una de las canciones más icónicas de Elvis Presley, inmortalizada también por Nicolas Cage en 'Corazón salvaje', se cumple en la película de Anna Cazenave Cambet

Vicky Krieps en una imagen de 'Love me tender'

Vicky Krieps en una imagen de 'Love me tender' / EPC

Quim Casas

'Love me tender’

Año: 2025

Dirección: Anna Cazenave Cambet

Intérpretes: Vicky Krieps, Antoine Reinartz, Monia Chokri

Estreno: 22/5/2026

★★★

Poco de lo que explica la letra de 'Love me tender', una de las canciones más icónicas de Elvis Presley, inmortalizada también por Nicolas Cage en 'Corazón salvaje', se cumple en este solido drama interpretado por Vicky Krieps. Su personaje, Clémence, lleva tiempo separada de su marido. Pero se entienden bien y comparten la custodia de su hijo de ocho años. Una semana él, una semana ella. Hasta que Clémence le confiesa a su ex que ahora tiene relaciones amorosas con mujeres. A partir de este momento, un tormento por los laberintos procesales, las denuncias, los encuentros supervisados entre madre e hijo y el dolor irremediable.

"Ámame tiernamente, ámame de verdad, todos mis sueños cumplidos", cantaba un romántico Elvis. Los sueños de Clémence se desmoronan. Ha dejado la abogacía para dedicarse a la escritura de novelas donde vierte sus experiencias sentimentales. Nada mucho también. Pero no consigue lo que más quiere en un duro proceso focalizado en la matizada interpretación de Krieps. Fallan algunas cosas, como la presentación inicial del exmarido: tal como es descrito, cuesta imaginar que se vuelva tan injusto y odioso. Pero el recorrido del filme es justo y realista. Al final, las notas al piano de 'Love me tender' se esparcen como un susurro, delicado y acerado a la vez.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La acusación pide 15 años de inhabilitación para el alcalde de Icod de los Vinos por prevaricación
  2. Carlos Tarife reabre el debate sobre el Carnaval de Santa Cruz y pide celebrarlo íntegramente en la calle
  3. Cobra 15 millones y no hace la obra: El TSJC condena al Ayuntamiento de Arico a urbanizar el 60% de Abades
  4. Dávila responde a los memes de la Pasarela Peatonal de Padre Anchieta: 'Los trayectos peatonales se reducen un 10%
  5. El papa León XIV usará un coche de golf que se adapta en Tacoronte para recorrer La Laguna y estar cerca de la gente
  6. El Gobierno de Canarias da el último paso para la carretera que Santa Cruz de Tenerife espera desde hace 30 años
  7. Otra histórica terraza de Santa Cruz de Tenerife que busca nuevo dueño: el Ayuntamiento licita el quiosco Numancia
  8. Obras en la calle Tabares de Cala: La Laguna levanta y volverá a poner el mismo adoquinado por los daños del tráfico

Galicia y Canarias sellan en GastroCanarias una alianza atlántica por la calidad gastronómica

Galicia y Canarias sellan en GastroCanarias una alianza atlántica por la calidad gastronómica

Medalla de Oro de Canarias para Antonio López Bonillo, un emprendedor de la enseñanza, el deporte y la cultura

Medalla de Oro de Canarias para Antonio López Bonillo, un emprendedor de la enseñanza, el deporte y la cultura

La Unión Europea lo hace oficial: los tinerfeños ya no necesitarán un cargador diferente para cada dispositivo electrónico

La Unión Europea lo hace oficial: los tinerfeños ya no necesitarán un cargador diferente para cada dispositivo electrónico

Puy du Fou España bajo investigación: despiden a tres empleados por enterrar animales dentro del parque

Puy du Fou España bajo investigación: despiden a tres empleados por enterrar animales dentro del parque

¿Por qué tu perro te sigue hasta el baño? La explicación que muchos dueños no conocen

¿Por qué tu perro te sigue hasta el baño? La explicación que muchos dueños no conocen

Canarias reclama al Estado los 42 millones del Plan Estatal de Vivienda para 2026

Canarias reclama al Estado los 42 millones del Plan Estatal de Vivienda para 2026
Tracking Pixel Contents