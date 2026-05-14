Crítica de 'El amigo silencioso': una original e insólita película sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza

‘El amigo silencioso’ Año: 2025 Dirección: Ildikó Enyedi Intérpretes: Tony Leung, Léa Seydoux, Luna Wedler, Enzo Brumm, Yun Huang, Luca Valentini, Felix Burose, Rainer Bock, Marlene Burow y Johannes Scheidweiler. Estreno: 15/5/2026 ★★★

Hace unas semanas se estrenó la magnífica 'El sonido de la caída' (2025), de la directora alemana Mascha Schilinski. Este viernes se estrena 'El amigo silencioso' (2025), de la cineasta húngara Ildikó Enyedi ('En cuerpo y alma'). Son dos películas muy distintas. Contado de forma muy sintética, la primera va sobre el peso de la herencia familiar sobre las mujeres. La segunda, en torno a la relación del ser humano con la naturaleza.

Sin embargo, están unidas al menos por dos cosas. Los dos filmes cuentan historias que suceden en distintas épocas (las de 'El amigo silencioso' suceden en 1908, 1972 y 2020), hablan tanto de lo que sobrevive al paso del tiempo como de lo que muta con él, y (aquí sí hay un link directo) convierten a la naturaleza en testigo y a veces motivo de los cambios. Quizá sea una mera coincidencia, pero es bastante llamativo que ambas directoras hayan decidido recordar la importancia del pasado y de lo terrenal (la tierra en 'El sonido de la caída', un árbol en 'El amigo silencioso') en un momento en el que prácticamente todo es presente (un presente efímero) y virtual.

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En una película conceptualmente muy original y espectacular a nivel visual (cada historia tiene un tratamiento formal distinto), Ildikó Enyedi explora nuestra relación con la naturaleza. Es una película insólita y algo descompensada, pero también bastante única y motor de estimulantes reflexiones sobre los lugares, el paso del tiempo y cómo nos relacionamos con unos y con otros.