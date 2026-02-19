Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de TenerifeTiempo en TenerifeSucesos en TenerifeGarajes activo de lujoMultas de la Guardia CivilSubida tarifas AenaEntierro de la sardina
instagramlinkedin

Estreno de cine

Crítica de 'Little Amélie': un filme de animación muy delicado y preciso sobre la niñez, la estima y la diferencia cultural

Maylis Wallade y Liane Cho-Han dirigen una película ambientada en el Japón de 1969, en torno a la hija recién nacida de una familia belga

Una imagen de 'Little Amélie'

Una imagen de 'Little Amélie' / A Contracorriente

Quim Casas

'Little Amélie'

Dirección: Maylis Wallade, Liane Cho-Han

Animación

Estreno: 20/2/2026

Puntuación: * * * * 

Lo primero que escuchamos en 'Little Amélie', una película de animación francesa de delicado trazo y suave paleta de colores que habla tanto de la infancia como de las diferencias culturales, es lo siguiente: "Dios no tenía interés por nada. Dios carecía de mirada". Son las reflexiones de un bebé, Amélie, que equipara su punto de vista al de Dios y no dice nada hasta que no tiene una cierta edad. Estamos en el Japón de 1969. Un matrimonio belga con dos hijos pequeños y la recién nacida Amélie, que solo profiere gritos y realiza agitados movimientos. Amélie está fascinada por una aspiradora, a la que considera su amiga. La primera palabra que dirá es… ¡aspiradora!

A partir de este momento, el filme bascula entre lo real y lo fantástico centrándose en la relación de estima que se produce entre Amélie y la joven japonesa que la cuida, con quien establece una gran complicidad. La secuencia del día de los difuntos es preciosa, por su estilo visual y por su significado dramático en un momento del relato en el que aparecen el fantasma cultural entre Oriente y Occidente y el trauma de Japón por la derrota en la guerra. Un objeto insignificante, como el tarro de cristal en la playa, adquiere una dimensión casi elegiaca y en su interior se contienen todas las esperanzas en un mundo mejor.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents