Estreno de cine
'Zodiac Killer Project': el espejo en el que el 'true crime' debería mirarse
El cineasta Charlie Shackleton reflexiona sobre los desafíos y las trampas del cine a través de 'Zodiac Killer Project', una obra que critica y celebra el género 'true crime' con agudeza y honestidad
Nando Salvà
ZODIAC KILLER PROJECT
Puntuación: ★★★★
Director: Charlie Shakleton
Año: 2025
Estreno 26 de diciembre de 2025 (Filmin)
Cuando comprendió que no iba a ser capaz de obtener los derechos de adaptación del libro que quería convertir en documental -escrito por un hombre que aseguraba conocer la identidad del infame pero en todo caso misterioso Asesino del Zodiaco-, Charlie Shackleton decidió en cambio hacer una película sobre la película que no pudo hacer. Y esa obra alternativa probablemente sea incluso mejor de lo que la original jamás podría haber sido, a la vez una crítica y una celebración que deslumbra por su agudeza, su honestidad, su perspicacia y su hilaridad ocasional.
Más concretamente, ‘Zodiac Killer Project’ funciona al mismo tiempo a modo de meditación experimental sobre los desafíos y los sinsabores que hacer cine conlleva, los límites éticos que a menudo se traspasan en pos del entretenimiento y, sobre todo, las convenciones formales y narrativas que convierten el ‘true crime’ en un género tan eficaz y, sobre todo, tan moralmente cuestionable.
Shackleton, ojo, no se exime a sí mismo de responsabilidad, puesto que reconoce su propio trabajo como parte del problema y confiesa que también él habría usado esas trampas en caso de haber tenido la ocasión de hacerlo. En cualquier caso, su película exhibe el don de la oportunidad: seguirá habiendo crímenes y seguirá habiendo películas sobre crímenes pero, idealmente, ‘Zodiac Killer Project’ debería contribuir a que en general fueran un poco menos zafias.
