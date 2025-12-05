Estreno de cine
'Eternity': la encrucijada de una mujer entre dos hombres en un limbo que parece un gran palacio de congresos
La película de David Frayne lleva el clasicismo de la comedia romántica al terreno del fantástico
Quim Casas
'Eternity'
Dirección: David Freyne
Intérpretes: Elizabeth Olsen, Miles Teller, Callum Turner
Estreno: 5/12/2025
* *
El principal acierto de un filme como ‘Eternity’ es que lleva el clasicismo de la ‘romcom’ al terreno del fantástico. Un acierto limitado, ya que el desarrollo de la película deja de lado ese elemento fantástico para presentar uno por uno todos los puntos de la comedia romántica tradicional, en la modalidad de mujer en la encrucijada entre dos hombres. El final puede ser discutible desde un punto de vista ideológico y algunos lo verán como conservador en exceso mientras que otros, diría que pocos, reivindicarán el valor de ese desenlace consecuente con la comedia de la era clásica de Hollywood.
La mujer es Elizabeth Olsen. Los dos hombres están encarnados por Miles Teller y Callum Turner. El elemento fantástico es que la historia acontece en el escenario donde las personas muertas deben esperar su tránsito hacia la eternidad. El espacio en cuestión está diseñado como un gran palacio de congresos. La particularidad es que una vez decidida la eternidad que se quiere, no se puede modificar. La protagonista debe escoger entre su primer marido, que lleva décadas esperándola en este particular limbo, y el segundo, que falleció pocos meses antes que ella. Uno es muy atractivo. El otro es buena persona, doméstico y familiar. Adivinen antes de ver el filme con quien se quedará.
Suscríbete para seguir leyendo
- El antiguo edificio de Hacienda de Santa Cruz se convertirá en una gran sala de exposiciones
- CD Tenerife - Granada CF: a qué hora juega y dónde ver el partido de Copa del Rey
- Próximo paso judicial de los vecinos que han dejado a Santa Cruz sin ordenanza de tráfico y sin carril bici: desmantelar la Zona Urban
- Muere una niña de 13 años tras caer en el edificio abandonado en Tenerife
- Heridos de gravedad dos jóvenes en un atropello en Tenerife
- Rubens Ascanio deja el acta de concejal de Unidas en La Laguna por un acuerdo de rotación
- Compañeros del guardia civil que será juzgado ante un tribunal militar protestan en Tenerife este jueves en su defensa
- Las ratas asedian a los vecinos de la calle Los Silos hace seis meses