Estrenos de cine
Crítica de 'Flores para Antonio': Alba Flores indaga en este documental sobre la vida de su padre Antonio y el ecosistema de los Flores
Quim Casas
'Flores para Antonio'
Año: 2025
Dirección: Elena Molina, Isaki Lacuesta
Documental
Estreno: 28/11/2025
★★★
Alba Flores es la productora, inductora y conductora de este documental en el que intenta esclarecer tantas cosas que no sabía, y quizás aún no sabe del todo, sobre su padre, el músico y actor Antonio Flores. En el documento también es el espectador quien conoce y aprende cosas de la vida y obra de uno de los hijos de Lola Flores, tan unido a ella que cuando ‘La Faraona’ murió, en mayo de 1995, Antonio entró en otra de sus espirales críticas y fue hallado muerto apenas 15 días después del fallecimiento de su madre.
Isaki Lacuesta y Elena Molina, los realizadores del filme, invocan realidades y fantasmas, músicas felices y tragedias personales, éxitos, drogas y otras dependencias, familias unidas y desunidas, un matriarcado y muchas fisuras emocionales. El documental tiene la forma de un enorme puzle unido por decenas de piezas halladas en los archivos familiares y montadas con sentido y sensibilidad por Molina y Lacuesta. Se pasa de puntillas por algunos aspectos, pero secuencias como la de Alba, de espaldas a cámara, conversando sobre Antonio con sus tías Rosario y Lolita horadan con tacto una estremecedora intimidad. Otro de los valores del filme es que interesa aunque no interese la música de Antonio Flores, otro juguete roto en la historia de la música popular española.
Suscríbete para seguir leyendo
- Luz verde al Muelle de Enlace: alcanzado el acuerdo que permitirá al centro de Santa Cruz llegar al mar
- Un alcalde de Tenerife, entre los mejores pagados de España
- El ayuntamiento pide 400 euros a los vecinos y gasta un millón en el mercado
- El Gobierno de Canarias alerta de que 'la cosa se pone fea en España
- Vuelve la Feria Gastronómica de Tapas y Vinos a Santa Cruz de Tenerife: fechas, horario y todo lo que no te puedes perder
- Oposiciones Canarias 2026: fechas previstas, requisitos y todas las novedades del próximo proceso selectivo
- Confirmado por la DGT: estos son los tinerfeños que podrán renovar el carnet de manera gratuita si cumplen este requisito obligatorio
- La avenida de Anaga se queda sin medio centenar de aparcamientos por una nueva fase de la obra