Estreno de cine

El director de 'Pobres criaturas' propone en 'Bugonia' una sátira brillante, afilada y muy divertida del desconcierto y la paranoia del presente

Emma Stone en 'Bugonia'.

Emma Stone en 'Bugonia'. / EPC

Desirée de Fez

'Bugonia'

Director: Yorgos Lanthimos.

Reparto: Jesse Plemons, Aidan Delbis, Emma Stone, Alicia Silverstone y Stavros Halkias.

Estreno: 7/11/25

Puntuación: ★★★★

Es 'Bugonia' una de las mejores películas de Yorgos Lanthimos. Lo es conceptualmente, por cómo dialoga con el presente y por la brillantez en la escritura y en la dirección. Adaptación –a otro lugar, a otro contexto, a otro nivel de desconcierto y de enfado– de la película surcoreana 'Salvar el planeta Tierra' (2003), lo nuevo de Lanthimos tiene un arranque magnífico. Dos hombres jóvenes (Jesse Plemons y Aidan Delbis) obsesionados con las teorías conspirativas secuestran a una ejecutiva (Emma Stone) de una multinacional convencidos de que es una extraterrestre. A partir de ahí, el director de 'Pobres criaturas' (2023) compone una sátira extraordinaria del presente.

No pasa la sátira por su mejor momento, al menos la sátira con estos niveles de ambición (con la excepción de la magistral 'Una batalla tras otra'). Incluso una propuesta tan estimable como 'Eddington' (2025) de Ari Aster, otra película reciente que, como la de Lanthimos, radiografía con osadía los Estados Unidos del presente y el estado del mundo, hace aguas en su inmersión en ese género. El autor de 'Pobres criaturas', en cambio, brilla en su manejo del discurso crítico y del sentido del humor más afilado en su extraña película de cámara (lo íntimo) sobre el desastroso estado del mundo (lo colectivo). Y brilla en sus derivas al absurdo, lo grotesco, la crueldad y la fantasía. Con la complicidad de tres actores extraordinarios, la seguridad de un texto brillante (las conversaciones entre los personajes derrochan ingenio) y un trabajo de dirección exquisito (destaca la puesta en escena, la forma de filmar los cuerpos y la coreografía de los personajes en el plano), Lanthimos firma una película mordaz y divertidísima sobre los males del presente. Sobre el desconcierto, el enfado, la paranoia y la imposibilidad de la utopía.

TEMAS

