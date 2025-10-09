Estreno de cine
Crítica de 'Jugar con fuego': un extraordinario Vincent Lindon en un drama familiar marcado por la ultraderecha
Desirée de Fez
'Jugar con fuego
Directoras: Delphine Coulin y Muriel Coulin
Reparto: Vincent Lindon, Benjamin Voisin y Stefan Crepon
Estreno: 10/10/25
Puntuación: ★★★
Vincent Lindon ganó la Copa Volpi al mejor actor en el festival de Venecia el año pasado por esta película. Un dato así no es necesario en una crítica, pero en este caso no resulta tan accesorio porque permite poner el foco en lo más interesante de 'Jugar con fuego': Lindon. Todo pasa a través de él y es él quien compensa con su apabullante interpretación los desajustes de la película.
El actor encarna a un hombre viudo que descubre que uno de sus dos hijos, un chaval de 22 años, se ha unido a un grupo de ultraderecha. Dirigida por las hermanas Delphine y Muriel Coulin, 'Jugar con fuego' pone sobre la mesa varios temas, cada uno más importante, relevante y, por desgracia, de actualidad: el auge de la extrema derecha, el efecto que tiene sobre los más jóvenes y, sobre todo, nuestra responsabilidad como sociedad al respecto. Pero, en vez de abordarlos desde la distancia, lo hace desde lo íntimo, a través del vía crucis de un hombre que no reconoce a su propio hijo y no sabe hasta qué punto es responsable de la distancia insalvable entre ambos.
En 'Jugar con juego' hay decisiones un poco efectistas de dirección y escritura (el texto resulta algo artificial en algunos momentos), pero quedan compensadas por la maestría con la que Lindon abraza, con una mezcla desarmarte de humanidad y dolor, los dilemas de su personaje. Un personaje que carga a sus espaldas el peso de una realidad que nos afecta a todos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Santa Cruz inaugura la conocida como plaza del Orche y la llama Las Milicias Canarias
- La inspiradora historia de Navin Khatwani, el 'runner' tinerfeño que le ganó a la metástasis: 'Doy gracias de que me haya pasado porque ahora veo la vida de diferente manera
- Trapani Shark - La Laguna Tenerife: fecha, lugar, horario y cómo ver gratis el debut en la Liga de Campeones de Baloncesto
- Dimite Adolfo Cordobés como secretario de Organización del PSOE de La Laguna
- Los peritos señalan que la obra de una pista en Frontera se sobredimensionó
- Proponen que el carril bici de Santa Cruz de Tenerife se convierta en una senda peatonal
- La iglesia de La Concepción se viste de gala para recibir a la Virgen de Candelaria en Santa Cruz
- Comida casera y barata en Tenerife: así es el restaurante en el que podrás comer por menos de 10 euros