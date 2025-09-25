Crítica de 'Una batalla tras otra': la película más divertida, furiosa y visceral de Paul Thomas Anderson

'Una batalla tras otra' Director: Paul Thomas Anderson Intérpretes: Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Chase Infiniti, Benicio Del Toro Año: 2025 Estreno: 26 de septiembre de 2025 ★★★★★

De algún modo, Paul Thomas Anderson convenció a quien correspondiera para que le dejaran gastarse unos 150 millones de dólares en una película con potencial para generar bastante polémica en su propio país y a pesar de que ninguna de las que ha dirigido antes ha recaudado más de 80; sin duda la presencia de Leonardo DiCaprio en el reparto tuvo algo que ver aunque, eso sí, se pasa la mayor parte de ‘Una batalla tras otra’ vistiendo un albornoz raído y, francamente, hecho una piltrafa. En cualquier caso, sintamos gratitud por la decisión.

Se trata de una de sus películas más divertidas y más tristes, y la más puramente entretenida pese a contener hondas reflexiones sobre el terrorismo doméstico frente a la represión gubernamental y sobre el poder de la familia y la comunidad en tiempos inciertos, que mezcla con persecuciones de coches, tiroteos, atracos a bancos y asedios urbanos. En el centro, la historia de un antiguo revolucionario -DiCaprio, en la piel del tipo de hombre fallido con delirios de grandeza que ya encarnó en ‘Érase una vez en Hollywood’ (2019) y ‘Los asesinos de la luna’ (2023)- que años atrás perpetró ataques contra el gobierno y otras instituciones estadounidenses y ahora debe proteger a su hija de un supremacista blanco decidido a destruirlos.

En espíritu, es la adaptación perfecta de la novela de Thomas Pynchon que la inspira, ‘Vineland’ (1990), pese a que no contiene muchos de los mismos personajes, transcurre en el presente en lugar de en los 80 e ignora la mitad de páginas del original. Por otra parte, resulta menos comparable a ‘Puro vicio’ (2014), la otra adaptación de Anderson de una novela de Pynchon, que a títulos como ‘El gran Lebowski’ (1998) y ‘¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú’ (1964), y evoca algunos de los primeros trabajos de su director -como ‘Boogie Nights’ (1997) y ‘Magnolia’ (1999)- por su descarado dinamismo y la energía maniaca de sus interpretaciones y su trabajo de cámara.

Es una película que abandera géneros dispares como el thriller paranoico y la comedia fumeta, que acumula subtramas deliciosamente impredecibles y las mantiene en movimiento con gran destreza, y que contiene planos que voltean el estómago y algunas de las escenas más bellas y extrañas de toda la carrera de su director. No es su trabajo más incisivo, pero sin duda es el más emocionante a nivel visceral.

Entretanto, ‘Una batalla tras otra’ lamenta que el activismo juvenil degenere en cinismo y amargura en la adultez, y que los intolerantes hayan dejado de sentirse obligados a esconder su odio. Y, aunque concluye apuntando maneras de cuento de hadas -como si quisiera convencerse a sí misma de que, en un mundo lleno de fealdad, aún existe un futuro por el que luchar-, rebosa furia, indignación y espanto por el momento presente. Por todo lo dicho, al acabar de verla uno se siente algo aturdido, rebosante de euforia y, sí, sintiendo gratitud.