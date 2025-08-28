Estrenos de cine
Crítica de 'Madrid, Ext.': sitios sin gente
El inclasificable Juan Cavestany retrata el paisaje cambiante de Madrid en una película documental que camina entre la nostalgia y la ironía
Quim Casas
'madrid, Ext.'
Dirección: Juan Cavestany
Documental
Año: 2025
Estreno: 29 de agosto de 2025
★★★
Las ciudades cambian, se transforman; en algunas cosas, a mejor, y en otras, a peor. No es la primera vez que una cámara captura esas transformaciones y convierte el paso del tiempo en un ensayo fílmico. Esto es lo que ha hecho en 'Madrid, Ext.' el inclasificable Juan Cavestany, que después de varios filmes de comedia absurda y coral rodados al margen del sistema –'Gente de mala calidad', 'Dispongo de barcos', 'Gente en sitios'–, de propuestas dignas del surrealismo más buñueliano –'Un efecto óptico'–, de una serie hilarante como 'Vergüenza' –creada con Álvaro Fernández Armero– y de un intento de capturar la influencia del covid en nuestras vidas a partir de micro-filmes –'Madrid, interior'– rueda ahora el exterior cambiante de ese mismo Madrid.
No hay personajes, solo lugares, tiendas, edificios, una paisajística urbana que se remodela inexorablemente. No hay gente en sitios, sino solo esos sitios. Por momentos, parece cuestionar con algo de nostalgia el fin de los comercios de toda la vida. En otros, la sensación es que se ríe de todo. Es como un ejercicio de 'memorabilia' cáustica a la que le sobra un exceso de música. La secuencia con el encadenado de anuncios de varias tiendas y comercios remite a un precioso videoclip de Michel Gondry con el cantante francés Jean François Coen.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vecinos de Las Ramblas exigen al ayuntamiento que multe a quien incumpla la ordenanza de limpieza en Santa Cruz
- Cancelados los actos relacionados con la Fiesta de la Vendimia en Tegueste
- Muere una mujer tras una parada cardíaca en un centro comercial de Santa Cruz de Tenerife
- Nueva irresponsabilidad en la costa de Tenerife: dos bañistas en apuros por el fuerte oleaje
- No es un decorado de 'El señor de los anillos': el rincón secreto de Tenerife que enamora a sus visitantes
- Medio millar de familias estrenarán 36 ascensores en Añaza en un año
- Acuerdo para ver al CD Tenerife en abierto: los partidos que se verán en Televisión Canaria
- Atención Social realoja a los tres moradores de una cueva volcánica en la avenida Islas Canarias