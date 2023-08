Este 4 de agosto se estrena en España ‘De perdidos a Río’, una comedia veraniega sobre tres amigos que viajan a Río de Janeiro para identificar el cadáver del cuarto miembro del grupo, que en realidad resultará no estar muerto. La película está dirigida por Joaquín Manzón y protagonizada por Pablo Chiapella, Fran Perea, Carlos Santos y Esther Acebo.

Esta comedia disparatada se centra en un grupo de amigos, gañanes, que superan la treintena de edad y están atascados en la monotonía. Para romper con eso viajan a Brasil para resolver la misteriosa desaparición de otro miembro al que no ven desde el instituto. Los protagonistas acaban sumergidos en una disparatada trama, en la que tendrán que enfrentarse a los narcotraficantes de Río.

El actor y músico Fran Perea, que interpreta a uno de los amigos que acompaña al personaje de Pablo Chiapella en el viaje. “Me apetecía mucho hacer una comedia pura. No me suelen llamar para este tipo de trabajos y me hizo mucha ilusión”, comenta en una entrevista con este diario. "Después de leer el guion hablé con Joaquín [Manzón, el director], me gustaba mucho cómo él planteaba la historia. Más allá de ser una comedia gamberra y muy disparatada, cada uno de los personajes descubre algo, y eso es bonito”, añade el actor y músico malagueño, de 44 años.

Relación con los actores

Sobre haber compartido set con el resto de intérpretes, Perea manifiesta que "ha sido increíble, de verdad maravilloso, tuvimos una química estupenda desde el primer momento". "A Carlos Santos ya lo conocía desde hacía tiempo. A Pablo Chiapella no, a Esther Acebo algo, en fin, a algunos más y otros menos, pero nos encontramos con muchísimas ganas”, añade. También destaca el papel que ha tenido el director en la buena sintonía del grupo: “Joaquín se encargó de que, más allá del rodaje, saliéramos a tomar algo, fuésemos todos a cenar… Que esa amistad de la que teníamos que hablar en la película se fuera fraguando.”

Rodaje disfrutón

“Estuvimos filmando en Canarias, Portugal, Madrid y la última semana en Río de Janeiro, para darle verdad a lo que estábamos contando”, indica el malagueño. ‘De perdidos a Río’ se rodó a finales de 2021 y ha tardado en llegar a las salas “porque con la pandemia muchas películas se quedaron en la cola esperando y teníamos claro que era una de verano, en 2022 no había espacio y ahora sí, hemos podido estrenarla”.

En relación a ese rodaje, el aspecto favorito del actor de series como ‘Los Serrano’ y 'Al salir de clase' es haberlo disfrutado: “Me quedo con el disfrute absoluto sin plantearme nada más, el mensaje que me trasladó Joaquín fue ‘el trabajo ya lo sabemos hacer, ya son unos cuantos años haciendo esto, ahora vamos a añadirle ese disfrute’”.

En los créditos finales de la película se escucha una canción de Fran Perea, una participación en la banda sonora como ya hizo en 'Los Serrano'. "Poder compaginar mis dos pasiones, interpretar y después, vivida la experiencia del rodaje, poder hacer una canción es de las mayores suertes que tengo”, afirma el actor y músico.