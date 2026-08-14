El simpático marsupilami, uno de los grandes personajes de la escuela franco-belga de cómic, salta otra vez al cine

El marsupilami es una criatura singular, mitad mono mitad leopardo, que apareció en 1951 en las historietas de Spirou y Fantasio, la obra más conocida -junto a Gastón el gafe e 'Ideas negras'- del gran autor de la escuela franco-belga André Franquin. Tan singular y original que estuvo a punto de robarle protagonismo a los dos humanos de la serie, de modo que no es extraño que a finales de los 80 tuviera su propia colección de álbumes escritos por Greg (seudónimo de Michel Regnier) y Yann (Yann LePennetier) y dibujados por Batem, de nombre real Luc Collin y artífice de la actualización del personaje. En realidad el nuevo marsupilami es otro miembro de la misma especie. La editorial que inició su publicación se llamó Marsu Productions.

Las aventuras de los reporteros Spirou y Fantasio fueron ideadas en las páginas de ‘Le Journal de Spirou’ en 1938, siendo obra del dibujante y guionista Rob-Vel (Robert Velter). El personaje central era Spirou, que antes de reportero había sido botones de hotel, de ahí su indumentaria. El vehemente periodista Fantasio se añadió después. Los personajes secundarios eran la ardilla Spip, el villano Zorglub, el ambicioso Zantafio -primo de Fantasio- y el conde de Champignac, tradicional científico despistado que acabaría teniendo también serie propia con sus andanzas en la Segunda Guerra Mundial.

La forma definitiva

Rob-Vel desarrolló el personaje y siguió enviando guiones desde el frente hasta que fue hecho prisionero por los alemanes en 1940. De la serie se encargó entonces Jijé (Joseph Gillain). La retomó su creador una vez liberado, pero acabó vendiéndola a la editorial Dupuis porque era inviable realizarla desde la Bélgica ocupada. En 1946 entró en escena Franquin, y su estilo humorístico, trazo y querencia por las aventuras largas y seriadas le darían forma tan definitiva a la obra que tiende a olvidarse que él no fue el creador, sino el gran dinamizador. 'Hay un brujo en Champignac', 'La guarida de la morena' y 'Z como Zorglub', álbumes publicados entre 1951 y 1961, son algunas de sus obras maestras.

¿Cuándo apareció el marsupilami en la serie? En 1951, en 'Spirou y los herederos', aunque el siguiente título de la colección ya lo tendría como estrella absoluta, 'Los ladrones del marsupilami'. El mono marsupial de larga cola enroscada capaz de convertirse en un puño enorme, de expresión simpática y piel amarilla moteada de negro, inteligente y bromista, y cuyo nombre se debe a la unión de marsupial con 'ami' (amigo en francés), vive en la jungla de la ficticia Palombia y es capturado por los protagonistas para vencer una prueba, pero después optan por liberarlo del zoo y convertirlo en algo más que su mascota.

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Segunda adaptación en imagen real

La película que se estrena este miércoles, 'Marsupilami', es la segunda en imagen real sobre el personaje. En relación con la primera, 'En busca de un marsupilami' (2012), repite el actor Jamel Debbouze. Son adaptaciones muy libres de los cómics originales. En este segundo filme, la acción gira en torno a la pérdida y recuperación de un adorable -y digital- bebé marsupilami.