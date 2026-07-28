De Zendaya a Tom Holland, el nuevo ‘star system’ de Hollywood se consolida en la última película de Spider-man

El relevo generacional es lógico y obligado en cualquier campo. En el cine, históricamente, ha sido cruento para las actrices, descabalgadas del estrellato mucho antes que sus oponentes masculinos. La transición del héroe aventurero del cine mudo, Douglas Fairbanks, al héroe aventurero del cine sonoro, Errol Flynn, fue de lo más natural, como el paso de la hierática y glamurosa Greta Garbo a los nuevos modelos de glamur de las actrices de los 40 y 50: Lauren Bacall, Elizabeth Taylor, Kim Novak, Grace Kelly o Marilyn Monroe.

El cambio más radical se produjo con el Nuevo Hollywood, a finales de los 60: entre ellos, Paul Newman, Warren Beatty, Steve McQueen, Robert Redford y John Cassavetes representaban una masculinidad menos virilizada y tóxica que la de los chicos duros de décadas anteriores –de Bogart a John Wayne–, y entre ellas, Faye Dunaway, Mia Farrow, Joanne Woodward y Gena Rowlands abrían de par en par las puertas de una nueva feminidad, y un aún tímido feminismo, dentro del férreo sistema hollywoodiense. Les quedaba un poco para emular a las actrices europeas de la misma época, Jeanne Moreau, Monica Vitti, Liv Ullman o Anna Karina.

Los actores Tom Holland y Zendaya, el 27 de julio en el Dolby Theatre de Hollywood. / CHRIS DELMAS / AFP

A nivel de estilo ‘cool’, ideología y prestaciones actorales, la generación de los Beatty y McQueen mutó sin problemas a finales de los 90 en la de George Clooney, Brad Pitt y Matt Damon, del mismo modo que Julianne Moore, Glen Close, Demi Moore y Julia Roberts asumieron el nuevo estrellato femenino tanto en el cine comercial como en el independiente. Y ahora, superado el ecuador de la tercera década del siglo XXI, ¿cuál es la situación? Clooney y Pitt tenían respectivamente 40 y 38 años cuando, juntos, dieron en el centro de la diana comercial con la primera entrega de la saga ‘Ocean’s eleven’. Ambos tenían una definida filmografía anterior, pero aquel filme de Steven Soderbergh los convirtió en los más guapos, los más divertidos y los más exitosos del Nuevo Nuevo Nuevo Hollywood.

Rejuvenecimiento absoluto

El relevo actual no solo es obligado, sino que parece destinado a un rejuvenecimiento absoluto. Los intérpretes que aquí nos interesan han alcanzado el estrellato siendo mucho más jóvenes. Tom Holland: 30 años. Zendaya: 29 años. El tercero en discordia, Robert Pattinson, es una década mayor, tiene 40. Añadamos a Timothée Chalamet: 31 años cumplirá en diciembre.

El actor Timothee Chalamet en la alfombra roja de los premios Oscar 2026 / ANGELA WEISS / AFP

Que sean estrellas más jóvenes responde a la lógica del mercado y de las estrategias de los estudios. Después de no sé cuántos informes estadísticos, Hollywood llegó a la conclusión de que el público que sostenía a la industria iba de los 18 a los 30 años, de modo que propulsar estrellas jóvenes les pareció lo más acertado. La historia empezó con la saga ‘Crepúsculo’, con Pattinson y Kristen Stewart como abanderados de una nueva generación capaz de sostener el mercado del cine comercial descaradamente ‘teen’. El problema no sería ese, en absoluto. Lo cuestionables es el exceso y la repetición. Veamos.

El 29 de mayo, a las puertas de la cartelera estival, llegaba a las salas ‘El drama’, una producción relativamente independiente de unos 27 millones de euros protagonizada por Zendaya y Pattinson. El filme, una ingeniosa lectura de las convenciones, frustraciones y miedos de la sociedad estadounidense actual, lleva recaudados en todo el mundo más de 126 millones. ¿La razón principal? Su pareja protagonista.

Robert Pattinson y Zendaya protagonizan 'El drama' / A24 / Europa Press

El pasado 17 de julio se estrenaba la esperada ‘La Odisea’ de Christopher Nolan. Aquí no hay comparativa alguna: la recreación del libro de Homero ha costado 219 millones de euros. En su nutrido reparto están Zendaya, Holland y Pattinson. La enorme recaudación prevista para la película –se habla, sin que sea un farol, de que superará la barrera de los mil millones– no tiene que ver directamente con el concurso del terceto, pues también están Matt Damon, Anne Hathaway y Charlize Theron, pero sin duda ayudará. Pattinson encarna al personaje más desagradable. Zendaya es una vaporosa y onírica Atenea. Y sobre Holland, como Telémaco, recae parte del peso dramático del filme.

Dos 'blockbusters', mismos rostros

Este miércoles se estrena la cuarta película del superhéroe Spider-man en la que Peter Parker está interpretado por Holland y su nueva novia, MJ, es… ¡Zendaya! Los dos grandes ‘blockbuster’ del verano de 2026 aportan los mismos rostros. La rumorología asegura que el coste de ‘Spider-man: Brand new day’ puede ser similar al de ‘La Odisea’. Menos mal que ninguno de los productores del filme pensó que Pattinson pudiera interpretar a uno de los villanos de turno. Pero no hay problema. El 18 de diciembre ‘Dune: Parte tres’ tomará el relevo de los ‘blockbuster’ de verano, y además de los actores principales de la trilogía de Denis Villeneuve, Chalamet como Paul Atreides y Zendaya en el papel de Chani, en esta tercera entrega se suma al reparto Pattinson para que no decaiga el interés en este particular trío de intérpretes del Hollywood más juvenil. Que Holland y Zendaya sean pareja en la vida real, como lo fueron Newman y Woodward, o Cassavetes y Rowlands, lo vuelve todo más ‘cool’ como a finales de los 60, esa época que, en términos hollywoodienses, se ha convertido en la gran era a reivindicar, homenajear y copiar.

Matt Damon, Zendaya y Tom Holland, tres de los protagonistas de 'La Odisea'. / EPC

La repetición no es culpa de ellos. O sí. El público puede llegar a cansarse. En todo caso todos estos intérpretes han sabido reconducir muy bien sus carreras. Pattinson ‘escapó’ del ecosistema de adolescencia y vampirismo de ‘Crepúsculo’ trabajando con cineastas de culto como David Cronenberg, Anton Corbijn, Werner Herzog, Claire Denis, Bong Joon-ho y los hermanos Safdie, lo mismo que hizo su compañera en aquella saga, Kristen Stewart, a las órdenes de Olivier Assayas, Kelly Reichardt, Pablo Larrain o el mismo Cronenberg. Además, Pattinson sigue la estela de todos los grandes actores independientes (de Cassavetes a Harvey Keitel, Steve Buscemi o Christopher Walken) que pasa del ‘off’ Hollywood al Hollywood total: para 2028 está prevista su segunda película como Batman, donde coincidirá con Scarlett Johansson, otra de las actrices actuales que navega entre las aguas del ‘indie’ (‘Lost in translation’) y el ‘mainstream’ (‘Viuda negra’).

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Zendaya, en 'Spider-man: Brand new day' / EPC

Zendaya ha rentabilizado muy bien la resonancia catódica de ‘Euphoria’. Su pareja en ‘Dune’ es otro de los actores de moda –Chalamet igual hace de Willy Wonka que de Bob Dylan– y su compañero en la vida real, Holland –británico como Pattinson–, parece el más atrapado en las redes de un solo personaje, el hombre araña, desde que J.A. Bayona lo descubriera en ‘Lo imposible’. Quizás la figura de Telémaco lo propulse en otra dirección.