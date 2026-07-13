Nueva película
Christopher Nolan, director de 'La Odisea,' asegura que mucha gente "desprecia" la IA
El cineasta británico-estadounidense cree que la tecnología puede ser una herramienta útil, pero rechaza la idea de que sustituya por completo la creatividad humana
Christopher Nolan no cree que la inteligencia artificial acabe con su trabajo. El aclamado director de cine, que este viernes estrena su esperada versión de La Odisea, se ha pronunciado sobre el impacto de esta tecnología en el séptimo arte, un tema que preocupa profundamente en su sector.
"Lo interesante de la IA es que nunca he visto una tecnología que haya sido adoptada con tanto éxito por Wall Street, por los inversores y por las empresas tecnológicas, y que el público haya rechazado tan rotundamente", ha explicado en declaraciones a AFP.
El oscarizado cineasta británico-estadounidense, responsable de obras maestras como Interstellar, El Caballero Oscuro, Memento o Dunkerque, ha confesado que la reacción contraria al despliegue de la IA generativa le despierta curiosidad. "Es algo un poco extraño. Los jóvenes, en particular, han acuñado el término 'basura de la IA'", ha indicado, en relación a alud de contenido sintético de baja calidad que ocupa cada vez más espacio en redes sociales.
"Existe una especie de desprecio por todo lo relacionado con la IA", ha indicado. "Pero creo que la idea de que sustituya por completo a los seres humanos y a la creatividad humana me parece una tontería". Por el contrario, cree que la IA podría alumbrar algunas "herramientas de visualización" útiles para el cine.
No es la primera vez que Nolan, que en 2015 aseguró que no usa ni teléfono móvil no correo electrónico, se pronuncia sobre la IA. Con su anterior película, la también celebrada Oppenheimer, el director trazó un paralelismo entre los llamados a la moderación nuclear del padre de la bomba atómica y el dilema ético que representa la actual tecnología.
"Creo que [la IA] va a ser una herramienta muy potente en el futuro. Lo que he intentado aportar al debate, y sigo defendiendo, es la noción de responsabilidad y de responsabilidad de los empresarios. Lo único que no podemos hacer es permitir que la dirección, los empresarios y los productores utilicen la IA para eludir la responsabilidad de sus actos", explicó a The Guardian en 2023. La película le valió su primer Oscar a Mejor Director.
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Fuente: El Periódico
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