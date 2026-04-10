Sonia Méndez: "A nuestra película 'Boulevard' la quieren en toda Latinoamérica"

La película 'Boulevard' llega este viernes a los cines españoles y días después a México, Perú y Ecuador. Lo hace con la dirección de la viguesa Sonia Méndez. Sony Pictures, a través de la productora Espotlight, la contactó directamente meses atrás para que plasmase en filme la ilusión y el desgarro de los protagonistas de la obra homónima convertida en un bestseller mundial.

La que fue realizadora de 'As Neves' recuerda que le hizo "ilusión" que pensaran en ella. "Nunca antes me había llamado alguien directamente para dirigir una película", aclara, ya que hasta ahora sus filmes eran proyectos propios de Méndez. Esta también reconoce que "no sabía la repercusión de la novela ni la que tenía Wattpad".

La directora viguesa Sonia Méndez se encargó de la realización de "Boulevard" que llega este viernes a los cines españoles y en próximos días se verá en México, Perú y Ecuador. / Unai Mateo

Esta última es una plataforma digital y red social en la que escritores amateurs publican sus obras gratis. Los lectores tienen acceso a las piezas e interactúan con otro creando una comunidad y fenómeno fan.

Es lo que le aconteció a la mexicana Flor M. Salvador con 'Boulevard'. Su obra acumula más de 108 millones de lecturas en Wattpad.

Como primer paso Sonia Méndez se empapó de la historia. A continuación, puso como condición: poder seguir los castings e intervenir en la decisión final.

Un proyecto con muchos fans

"Este es un proyecto con muchas voces, no parte de mí, pero fue todo muy fluido. Pedí tener voz en el casting porque me encanta el trabajo de dirección de actores y tengo que estar a gusto. Había que buscar a los dos personajes principales y al resto del elenco. La novela ha tenido muchísimas lecturas y la gente es muy fan. Además tiene una visión concreta de cada personaje, con unas características concretas. Quisimos ser respetuosas con el fandom del libro", detalla.

Los protagonistas de «Boulevard», Eve Ryan y Mikel Niso. / Unai Mateo

La protagonista femenina es Eve Ryan (en el rol de Hasley Weigel) mientras que el masculino es Mikel Niso (Luke Howland). Su historia comienza cuando Hasley llega como nueva alumna a un instituto de una pequeña localidad. El primer día de clase conoce al enigmático Luke al tiempo que empieza a relacionarse con parte del estudiantado.

El guionista, Javier Ruescas, y Méndez se habían conocido a raíz de un pase de 'As Neves' en la Filmoteca en Madrid. "Yo trabajé con él en el guion" en las fases posteriores, señala.

En su equipo sumó también a Lucía C.Pan, gallega al igual que el productor Anxo Rodríguez. "Lucía hizo una fotografía preciosa. A mí, siempre me gustó el género highschool. En este caso, nos permitimos hacer ciertas cosas para que pareciese un cuento que no encajarían en otra película. Utilizamos muchísimo el iris; movemos la cámara de una manera más sutil; buscamos que por momentos parezca una ensoñación; utilizamos la luz para contar las emociones", describe Sonia Méndez.

Una carrera de fondo

Méndez reconoce que no pudo hacer lo que le dio «la gana. Lo importante no fue trabajar para una major sino entender que la película iba para un público fan de esa historia. Yo tenía que respetar una serie de líneas pero el trabajo fue muy sencillo porque el equipo fue superfamiliar. Estuvimos desplazados en Bilbao, en una residencia, trabajando y fue muy chulo». No obstante reconoce que "‘As Neves’ es y siempre será mi bebé y yo con Nati Juncal (productora gallega de su opera prima) voy hasta el fin del mundo".

La directora gallega añade que la preparación de 'Boulevard' fue "una carrera de fondo. Rodamos el verano pasado y estrenamos ya".

Demanda de toda Latinoamérica

Es tal el fenómeno fan que despierta 'Boulevard' que a finales de este mes, al estreno español, le seguirá la llegada a los cines de México, Perú y Ecuador. "A la película la quieren en toda Latinoamérica. Estamos recibiendo continuamente mensajes de chicas que quieren que estrenen el film ya en su país (Salvador, Colombia, Argentina, Nicaragua...). Están incluso empezando a cabrearse", comenta risueña la realizadora gallega.

Sobre el filme indica que "es una historia de amor adolescente con final trágico y una serie de peculiaridades. Incluso gente de mi generación (alrededor de los 40 años) que la ha visto en pases especiales se ha enganchado y ha llorado con ella. Para mí, el es un poco Kurt Cobain".

¿Quiénes son los protagonistas de la historia?

Sonia Méndez explica que Luke "escucha vinilos y, sobre todo a Greenday". De ahí viene el título de la película, de la canción 'Boulevard of broken dreams'. De hecho, en el arranque de la historia él le explica a la joven en qué consiste ese espacio para él y por qué. "Él también escucha a Pink Floyd, The Doors. Es algo peculiar. Desde todos los departamentos y de manera transversal construímos una especie de cuento atemporal, para que no se ubique muy bien ni en el espacio ni en el tiempo el relato", detalla la realizadora gallega. De hecho, la canción base del tráiler es 'The reason', de Hoobanstank.

Los protagonistas de «Boulevard». / Unai Mateo

Luke se nos presenta como un joven con una herida interior. No vamos a hacer spoilers pero supone una pérdida que lo ha marcado y que provoca su rebelión contra el mundo. "Él es una persona frágil, que tiene algo roto en su interior. Es una historia de amor de 15 años", añade Méndez. "Él se siente culpable de algo dramático que le pasó", por lo que recurre a los estupefacientes para aislarse -añade la realizadora-; "él, a través del amor, se redime al encontrar a una nueva persona".

Por su parte ella es una joven que está cansada de cambiar de domicilio con su madre, psicóloga. Ante la nueva etapa, encontrará en él un apoyo, el amor pero también el dolor. Como se recoge en el filme al inicio del metraje: él es como una rosa, a la que una vez se le retiran las espinas lo que queda es bello y maravilloso. "El personaje de ella fue más complicado de trabajar. Mi preocupación es que ella cayese bien y Ryan hizo un buen trabajo. Eso sí, la hicimos un poco más respondona que en el libro", apunta Méndez.

La directora se deshace en halagos a su equipo actoral, no solo a los protagonistas: "Son todos un amor. La verdad es que fue un rodaje muy emotivo. Son encantadores".

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"Al público que no conoce la historia, les digo que no piensen que es una historia solo para adolescentes. Te vas a volver a enamorar. Es una película entretenida", concluye Méndez.