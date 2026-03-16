Autumn Durald Arkapaw se convierte en la primera mujer en ganar el Oscar a mejor fotografía por 'Los pecadores': "No podría estar aquí sin vosotras"

Autumn Arkapaw, la directora de fotografía de la película 'Los pecadores', se ha convertido en la primera mujer en ganar el premio Oscar a mejor fotografía, gracias a su trabajo en la cinta.

Durante su discurso de aceptación, Durald Arkapaw pidió a todas las mujeres presentes en la sala que se pusieran de pie. “Quiero que las mujeres se pongan de pie porque es cierto que no podría estar aquí sin vosotras. Lo digo en serio”, ha señalado al aceptar su galardón.

La directora de fotografía de la película, dirigida por Ryan Coogler, se ha mostrado agradecida a las pioneras que abrieron camino en una categoría históricamente dominada por hombres. Hasta ahora, solamente habían estado nominadas Rachel Morrison por 'Mudbound', Ari Wegner por 'El poder del perro' y Mandy Walker por 'Elvis'.

Arkapaw se ha impuesto esta noche a Adolpho Veloso por 'Sueños de trenes', Michael Bauman por 'Una batalla tras otra, Dan Laustsen por 'Frankenstein' y Darius Khondji por 'Marty Supreme'.