'Los pecadores' es la película con más nominaciones al Oscar de la historia... pero, ¿es la favorita?

Aceptando la lógica de Hollywood, puede entenderse que ‘Titanic’, tuviera 14 nominaciones al Oscar. Lo mismo diríamos de ‘Todo sobre Eva’ y ‘La La Land’, también con 14 nominaciones, o ‘Una batalla tras otra’ –este mismo año–, ‘Mary Poppins’, ‘Forrest Gump’ u ‘Oppenheimer’ con 13. La mayoría de ellas son superproducciones que dieron gran rédito en las taquillas de sus respectivas épocas. Pero resulta toda una sorpresa que una producción como ‘Sinners’ (‘Los pecadores’), filme de vampiros ambientado en los años 30 en el racista sur estadounidense y con fondo de blues y country, opte al Oscar en 16 categorías, siendo hoy el filme más nominado de la historia: película, dirección, guion, actor, actriz de reparto, actor de reparto, fotografía, diseño de producción, música, canción, sonido, montaje, vestuario, maquillaje y peluquería, efectos visuales y la recién creada categoría de casting.

‘Titanic’ ganó 11 estatuillas de las 14 por las que competía, las mismas que logró ‘Ben-Hur’ con dos nominaciones menos. Es difícil imaginar que la película de Ryan Coogler alcance registros similares. Es más, la sensación es que puede irse de vacío o alzarse solo con algún galardón técnico, aunque las complejas sinergias de la industria hollywoodiense, donde el arte rivaliza con la economía y la política, le da opciones.

No fueron pocos los que, desde la trinchera más conservadora, argumentaron que ‘Moonlight’, de Barry Jenkins, se alzó con el principal Oscar en 2017 –el año y la ceremonia del infausto error en la lectura del premio final que durante unos instantes dio como ganador a ‘La La Land’–, para cubrir la cuota afroamericana. Además, el excelente filme de Jenkins tenía temática LGTB. Aquel año competían también otras dos producciones realizadas enteramente por afroamericanos, ‘Figuras ocultas’ y ‘Fences’. Fue la respuesta a las críticas vertidas un año antes por la nula presencia de intérpretes, directores o técnicos de raza negra en las candidaturas al Oscar.

La situación puede ser similar a la del año pasado, cuando rivalizaban ‘The brutalist’, ‘Conclave’ y ‘Emilia Pérez’ y el Oscar a la mejor película se lo llevó ‘Anora’. Hubo en las nominadas y nominados de la cosecha de 2024 pocos representantes afroamericanos. Este año ‘Los pecadores’ no solo cubre la cuota desde esta reduccionista perspectiva, sino que la engrandece: la película más nominada de la historia del cine. Esto ya no se lo quitará nadie.

¿Es buena, interesante, regular, anecdótica, sorprendente, innovadora, curiosa… premiable? Diría que es buena, muy buena, y sin duda sorprendente, más curiosa que innovadora. Considerarla premiable se me antoja mucho más complicado. Para empezar, pocas películas pertenecientes al género fantástico o de terror, pues de un relato de vampiros se trata, han convencido a los votantes de los Oscar. Como película de vampiros las hay más importantes (las dirigidas por F. W. Murnau, Tod Browning, Terence Fisher, John Badham, Werner Herzog, Francis Ford Coppola, Neil Jordan o el Robert Eggers del ‘Nosferatu’ de hace un par de años), pero ‘Los pecadores’ añade la descripción del racismo que aún impera y, sobre todo, esa particularidad musical de definir a los vampiros como amantes del country (música blanca por excelencia) y a sus víctimas como antiguos esclavos que adoran el blues y el góspel.

Mimbres los tiene, pero frente a ‘Una batalla tras otra’, ‘Hamnet’, ‘El agente secreto’, ‘Marty supreme’ o ‘Valor sentimental’, lo tiene también muy complicado.