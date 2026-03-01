Cine español
Alauda Ruiz de Azúa, Mejor Dirección en los premios Goya 2026 por 'Los Domingos'
La cineasta vasca se convierte en la cuarta mujer en ganar Mejor Dirección: "El talento no entiende de género"
Redacción
La directora Alauda Ruiz de Azúa se ha convertido este sábado en la cuarta mujer en ganar el premio Goya a la Mejor Dirección por su trabajo 'Los domingos' y así ha reivindicado que el talento "no entiende de género" pero sí de "oportunidades".
"Me gustaría agradecer el reconocimiento, el Goya, a todas las personas que han entendido que el talento no entiende de género, pero que las oportunidades, históricamente, sí. Y también agradecer a las personas que trabajan para que esa desigualdad quede atrás", ha añadido la cineasta.
Se trata del segundo Goya que recibe Ruiz de Azúa, el primero lo logró a Mejor Dirección Novel con 'Cinco lobitos' en 2022.
Hasta ahora, en la categoría de Mejor Dirección solo habían logrado alzarse con el 'cabezón' Isabel Coixet, Iciar Bollaín y Pilar Miró.
Competía con Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, por 'Maspalomas'; Carla Simón, por 'Romería'; Oliver Laxe, por Sirat; y Albert Serra, por 'Tardes de soledad'.
La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entrega este sábado los Premios Goya, los galardones más importantes que se conceden en el cine español, que celebran su 40 edición, una ceremonia que tiene lugar en en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).
- Juan del Val: “Yo nunca he visto a cinco amigos ir juntos al teatro, pero sí veo a cinco amigas”
- Juan del Val: 'Siempre tuve claro que tarde o temprano iban a venir a por mí
- Muere una mujer de 40 años en un accidente tras ser atropellada en Tenerife
- El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife mantiene, por ahora, su calendario para 2027
- Tenerife afronta un sábado de alisio fuerte, calima en retirada y posibles lluvias en el norte
- Sábado negro en las carreteras de Tenerife: segundo accidente mortal por atropello
- Empate con un poco de todo del Tenerife ante el Avilés en el Heliodoro
- Canarias cierra la estabilización: puestos fijos para 3.530 interinos